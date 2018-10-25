Россия перебросила в Азовское море еще два военных корабля

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что РФ перебросила в Азовское море еще два военных корабля, сообщает Укринформ.
"Вчера два сторожевых корабля - Сыктывкар и Кизляр внутренними водами Российской Федерации доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - заявил Цигикал во время Львовского форума по безопасности.
Глава Госпогранслужбы также добавил, что в Азовское море сейчас направляется еще один военный корабль РФ.
"Сегодня началось буксование еще одного корабля, Стерегущий. Он прошел уже, по нашей информации. Ожидаем его прибытия также в Азов", - добавил он.
Цигикал проинформировал, что кроме этих кораблей, Россия в Азовском море уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров.
"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - добавил он.
С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив.
Агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.
В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.
Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.
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