В Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика

Вечером в субботу, 22 сентября, на улице Осипова в Одессе неизвестные стреляли в одесского политического активиста, одного из лидеров политсилы Сила Людей Олега Михайлика.

Пострадавший доставлен в Еврейскую больницу, передает Думская.

Советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил позже, что пострадавший сам обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам полиции.

"У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении. Обстоятельства случившего пока не выяснены, квалификация уточняется", - заявил Форостяк.

Медики больницы отметили, что состояние Михайлика оценивается как тяжелое.

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