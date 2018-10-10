Люди начали возвращаться домой, но взрывы продолжаются. Что сейчас происходит под Ичней

Интенсивность взрывов на складе боеприпасов под Ичней снизилась, но погасить пожар пока не удалось

Второй день продолжаются тушение пожара и детонация боеприпасов на складе под Ичней. Тем временем СМИ сообщают, что люди уже начали возвращаться домой.

НВ рассказывает, что сейчас происходит в регионе, пострадавшем от ЧП.

Интенсивность взрывов снижается

Хотя еще 9 августа ГСЧС сообщила о том, что удалось локализировать 35% пожара, взрывы не прекратились. Их интенсивность снижается постепенно.

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что по состоянию на утро 10 октября интенсивность взрывов составляет три в минуту, а ночью был сильный взрыв.

Позже начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай сообщил СМИ, что интенсивность взрывов снизилась до одного за 10 минут.

Видео пожара по состоянию на утро 10 октября

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 11:00 10 октября удалось провести аэроразведку и осуществить пять сбросов воды с самолетов общей массой 40 т. По состоянию на 12:30 осуществили уже семь сбросов воды массой 56 тонн.

К тушению пожара привлечены два самолета АН-32П ГСЧС, четыре пожарных танка Вооруженных сил Украины, 12 автоцистерн ГСЧС для их заправки водой, две инженерные машины разграждения.

110 сотрудников ГСЧС и 40 единиц техники заняты на работах по разминированию города Ичня, села Августовка, пгт Дружба и села Гмырянка.

Всего к ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены более тысячи человек и 214 единиц техники.

10 октября на заседании правительства глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что авиационная разведка, проведенная в 7 утра, обнаружила шесть очагов тления. По его словам, пожарная авиация начала работать на полную мощность с 10 утра.

"С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, разработан план очистки 16-километровой зоны от взрывоопасных предметов. 79 тысяч га территории пиротехнические подразделения службы планируют очистить до 15 декабря", - сообщил он.

На сайте Черниговской облгосадминистрации сообщается, что еще 9 октября "соответствующие службы отработали 30 заявок по обезвреживанию найденных опасных взрывоопасных предметов. На очереди еще 38".

Снаряды от градов в полях и разрушенные дома

Журналисты Радио Свобода еще 9 октября, несмотря на перекрытые дороги к складу боеприпасов, нашли объездную дорогу и провели прямой эфир на расстоянии 1,5 км от места ЧП.

Репортаж начинается с 2 минуты 13 секунды видео

На видео, снятом журналистами Радио Свобода около 15:30 9 октября виден снаряд от Града, лежащий в поле, рядом с которым стоит корреспондент. На видео также видны другие снаряды в поле.

На расстоянии 1,5 км от складов с боеприпасами поле усеяно снарядами для Градов / Кадр видео Радио Свобода

Рассказывая о ситуации в городе Ичня, корреспондент отмечает, что журналисты видели следы взрывов на дорогах в самом городе. В то же время, он сказал, что некоторые местные жители остаются, опасаясь мародерства, а в центре города развернули полевую кухню.

Корреспондент также опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что взрывами был поврежден вокзал в Ичне и местный маслозавод. Журналисты побывали на этих объектах, и оказалось, что в них не было ни одного попадания снарядов.

9 октября по неперекрытой объездной дороге смогли проехать и журналисты ICTV. Они тоже сообщили о большом количестве снарядов от Градов, которые видели по дороге. В Августовке, самом близком к складу с боеприпасами населенном пункте, журналисты увидели, что несколько зданий полностью разрушено, но большинство домов "выстояли".

Утром 10 октября в полиции сообщили, что по состоянию на 8 утра 10 октября им поступила информация о разрушении шести домов - пяти в городе Ичня и одного в Прилуцком районе. На территории Ични зафиксировано 12 фактов выявления боеприпасов.

10 октября корреспондент 5 канала рассказал, что в Августовке повреждены едва ли не все дома, а также показал видео разрушений в Гмырянке. Он также отметил, что в Августовку съемочная группа приехала по грунтовой дороге, на которой не было блокпостов.

Ситуация в Гмырянке и Августовке 10 октября

10 октября о том, что больше всего пострадала Августовка сообщил также руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, передает Интерфакс-Украина.

"Более 70 обращений, но это обращение преимущественно по поврежденных домов. Таких обращений будет на самом деле больше, потому что люди возвращаются домой и видят там боеприпасы, осколки, другие повреждения ... Это в зоне опасности", - рассказал он о ситуации в Ичнянском районе.

Видео последствий ЧП на складе боеприпасов под Ичней от ГСЧС

Опасения из-за возможного мародерства

Некоторые СМИ еще 9 октября сообщили, что люди начали возвращаться в находящуюся в 10 км от эпицентра взрывов Ичню, опасаясь мародерства. Об этом, в частности, сообщал корреспондент ICTV. Он также отметил, что во многих домах оставляли включенным свет, чтобы создать впечатление, что там кто-то есть.

Чтобы избежать мародерства, в Ичне организовали патрули. Вместе с патрульными полицейскими дома обходили представители Национальных дружин.

Полицейские патрулируют Ичню вместе с представителями Национальных дружин, 9 октября 2018 года / Кадр видео ICTV

Утром 10 октября первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция получила шесть сообщений о мародерстве, но ни одно не было подтверждено.

Кто виноват и во сколько это обойдется

Генпрокурор Юрий Луценко 10 октября заявил СМИ, что правоохранители больше не рассматривают версию о том, что к пожару на складе боеприпасов под Ичней привела служебная халатность.

"У нас есть основания говорить, что наиболее вероятной версией является диверсия. Мы находимся в состоянии войны, и уничтожение военных баз является одной из целей врага", - передает его слова Укринформ.

Глава Минобороны Степан Полторак, выступая на заседании правительства 10 октября, предположил, что, вероятно, для подрыва склада заложили взрывчатку, что удалось сделать из-за недостаточной охраны периметра.

"На наш взгляд, характерные взрывы, которые происходили, происходили так, что сначала был хлопок, после – зарево, после этого – два хлопка и уже взрыв боеприпаса, свидетельствуют о том, что, вероятно, была закладка боеприпаса для подрыва наших хранилищ. Почему не удалось сохранить, я тут думаю, что все-таки, потому что недостаточным было оборудование периметра. Это первая позиция", - сказал министр, отметив, что не сомневается, что это была "атака на наши хранилища".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на своей странице в Facebook, что на ремонт поврежденных домов и инфраструктуры правительство выделило 100 млн грн.

По словам главы Минобороны, уберечь боеприпасы можно, лишь построив закрытые железобетонные конструкции для их хранения. Однако, по мнению Полторака, для того, чтобы построить необходимое количество таких хранилищ понадобится 10-15 лет при условии, что на это будут выделять 500 млн грн в год.

НВ