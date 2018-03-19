Украина официально завершила АТО: что будет дальше

В Украине официально завершена антитеррористическая операция, которая длилась более 1400 дней. Теперь она заменена на операцию Объединенных сил, говорится в сюжете Радио НВ.

О завершении АТО в пятницу, 16 марта, сообщил президент Петр Порошенко во время поездки на Восток. Он добавил, что в 2014 году провозглашение АТО позволило сократить убытки и количество жертв на территориях Донецкой и Луганской областей, а также дало возможность провести выборы в соответствии с европейскими стандартами.

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Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил. 16 марта в Донецкой области президент представил нового командующего Объединенных сил – генерал-лейтенанта Сергея Наева. 7 марта Наева назначили заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. До этого он был начальником штаба – первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. Президент также поблагодарил парламент за принятие закона о реинтеграции Донбасса. Документ был принят в январе этого года.

"Именно этим документом, где изложена моя стратегия реинтеграции Донбасса в Украину и восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, мы меняем формат этой операции [АТО], и руководство переходит к ВСУ, – подчеркнул Порошенко. – Операция изменена на операцию Объединенных сил (ОС). В подчинение руководству ОС переходят представители других военных формирований и правоохранительных органов, привлеченных к выполнению этих задач".

Хронология АТО

Антитеррористическая операция на Донбассе продолжалась более 1400 дней.

АТО началась 14 апреля 2014-го года. Указ о проведении операции подписал и.о. президента Александр Турчинов днем ранее. На такой шаг пошли после того, как россияне начали реализовывать активную фазу "русской весны" на Востоке.

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Во многих городах Востока начали проводить сепаратистские митинги, захватывали участки милции и админздания – в частности, в Славянске, Краматорске, Горловке, Константиновке, Лимане, Бахмуте и Красноармейске. Впоследствии часть городов Донецкой и Луганской областей была захвачена пророссийскими боевиками. Две трети Донбасса в ходе АТО удалось освободить.

Самыми трагическими страницами за период АТО были выход из Иловайского котла в августе 2014-го года, бои за Донецкий аэропорт в январе 2015 года и бои за Дебальцевский плацдарм в январе-феврале 2015 года. За время проведения АТО погибли более 10 тыс. человек. По данным Генштаба, из этого числа погибших почти 2400 – военные.

Новый формат – за и против

Как считает член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук, изменение формата боевых действий на востоке страны приведет к более качественному командованию и координации. Главным ведомством в операции Объединенных сил становятся военные, а не спецслужбы, подчеркнул Тетерук в комментарии Радио НВ. Тем не менее, по его словам, для солдат на передовой мало что изменится.

Теперь солдат имеет право открыть огонь только по приказу

"То, что Верховная Рада приняла законопроект 7163 [О реинтеграции Донбасса], которым вводились все эти принципы, – мы будем иметь абсолютно четкую, понятную вертикаль выполнения всех поставленных задач по отражению агрессии РФ, – пояснил Тетерук. – И войска ВСУ, которые будут подчинены уже Объединенному оперативному командованию, будут действовать уже в очень понятной, удобной для военных командиров системе координат, которая позволит принимать, выполнять и обрабатывать боевые задачи".

У военных на передовой прибавится ответственности: теперь они не смогут открывать ответный огонь, заявил в комментарии Радио НВ военный эксперт Олег Жданов. Переформатирование АТО приведет к большей правовой коллизии чем сейчас, считает эксперт.

"Если раньше мы говорили о том, что мы открываем огонь для защиты, когда жизни наших военнослужащих угрожает опасность – такая была формулировка, – то теперь солдат имеет право открыть огонь только по приказу. Если приказа не будет, он не будет открывать огонь, будет просто сидеть в окопе, – поясняет Жданов. – Это порождает очередную волну правовых нарушений, потому что психологически я еще не видел ни одного человека, который бы выдержал, сидя в окопе под обстрелом, и не открыл бы ответный огонь".

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То, что происходит на Донбассе, уже давно не является Антитеррористической операцией, заявил в комментарии радио НВ политолог Андрей Миселюк. Формат АТО был размытым, а сама операция – растянутой во времени. Но теперь возможны положительные изменения.

"Невозможно было поставить четкие задачи, найти ответственных за них, добиться того, чтобы была хоть какая-то ясность и понятность, – сравнивает Миселюк. – Сейчас, когда появился новый закон и происходит переформатирование, то потенциально есть возможность того, что эти изменения пойдут на пользу и будет возможность, во-первых, достичь лучшей координации этих сил, а во-вторых – повышения их эффективности".

Петр Порошенко сообщил, что Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы. По словам Порошенко, с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины.