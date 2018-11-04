04 ноября 2018, воскресенье

Умерла активистка Екатерина Гандзюк

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Екатерина Гандзюк
Фото: скрин видео

Екатерина Гандзюк

Умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национального корпуса Роман Чернышев.

В комментариях сообщают, что активистка, которая недавно записала первое после полученных травм видео, скончалась вследствие отрыва тромба.

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В сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? в Facebook заявили, что детали смерти Гандзюк будут обнародованы позже. "Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", - говорится в сообщении.

В полиции Киева подтвердили факт смерти активистки. Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия.

"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился", - говорится в заявлении.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

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Четырех человек (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которых подозревают в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

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