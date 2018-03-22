"План госпереворота". О чем говорили Савченко и Рубан с военными на обличительных записях ГПУ

Савченко выступает в Раде 22 марта перед тем, как ее задержала СБУ

22 марта Генпрокуратура обнародовала видео, которое доказывает причастность народного депутата Надежды Савченко к планированию теракта. В тот же день Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также разрешила ее задержание и арест. СБУ уже начала допрашивать ее как подозреваемую, суд по избранию нардепу меры пресечения состоится 23 марта.

НВ рассказывает о содержании видео с доказательствами против Савченко, которые убедили 291 депутата в необходимости лишить ее депутатского иммунитета и привлечь к уголовной ответственности.

Как появилось видео

Как сообщает Генпрокуратура, фрагменты аудио- и видеоматериалов, доказывающих причастность Савченко к планированию совершения государственного переворота, отобраны из аудио- и видеозаписей общей длительностью трое суток.

Длительность видео ГПУ 28 минут.

В ноябре 2017 года Владимир Рубан предложил Березню Г.П. и другим военнослужащим Вооруженных сил Украины принять участие в совершении на территории Киева насильственного захвата государственной власти, проведение террористических актов и посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, - сообщается на первой минуте видео ГПУ. Согласно сообщению, эти военнослужащие обратились в СБУ и после этого действовали под контролем спецслужбы, чтобы получить ведомости о преступлениях и причастных к их совершению лицах.

Савченко прячется в автомобиле с оружием

23 ноября 2017 года на КПВВ Майорск Владимир Рубан и Надежда Савченко пересекают линию разграничения “вне контроля”, при этом Савченко прячется в автомобиле, в котором перевозится предоставленное главарями “ДНР” оружие, сообщается дальше в видео СБУ.

Затем следует аудиозапись диалога двух мужчин в автомобиле, названных СБУ Березень Г.П. и Кит В.В., из которого следует, что они перевозят Савченко.

Затем она якобы выходит из кузова автомобиля, перевозящего оружие и боеприпасы. Дальнейший диалог происходит между Березнем, Савченко и Рубаном. Они перечисляют различные виды оружия и боеприпасов. Это те же самые переговоры, аудиозапись которых СБУ обнародовала 9 марта после задержания Рубана, но тогда реплики Савченко были перекрыты звуковым сигналом и ее голос не было слышно.

Встреча на квартире: “просьба” менять власть от “ДНР”

После этого на видео сообщается, что 23 ноября после пересечения линии разграничения Савченко и Рубан встретились в Бахмуте в квартире С Китом и Березнем.

Савченко рассказывает о своем визите, вероятно, в Донецк (в какой-то момент, рассказывая о поездке, она говорит “у них получается лучше, чем у Луганска”). По ее словам, представители “ДНР” понимают, что Россия “вернет” их в Украину, но они не хотят этого возвращения при президентстве Порошенко.

“Они пока Петя, не хотят никак. То есть, их просьба “меняйте власть””, - говорит Савченко.

Она также отмечает, что “они” готовы говорить с Березнем, Лящем и еще кем-то, имя которого СБУ перекрыла звуковым сигналом.

Савченко также говорит об обмене, который должен состояться, но никого сейчас не отдают, “чтобы ничего не испортить Медведчуку” и о том, что дальнейшие переговоры с представителями “ДНР” должны быть через Рубана.

Она упоминает, что представители “ДНР” просят “Турчинова им лично отдать”, в частности некий “Захар” (вероятно, главарь боевиков “ДНР” Александр Захарченко – ред.), а она считает, что “проще нам самим с ним разобраться”.

Кроме того, Савчеко рассказывает, что “Захар” и “Ташкент” везде ездят на бронированных машинах, так же, как и жена и дети “Захара”.

Встреча в кабинете военной части: обсуждение того, как свергнуть власть в Украине

Дальше на видео сообщается, что 1 декабря 2017 года в кабинете военной части в Хмельницком состоялась встреча Рубана, Савченко, Березня и Ляща.

На видео видно Савченко и Рубана, которые ведут переговоры с мужчиной, лицо которого заретушировано, но в титрах говорится, что это Березень. Со временем становится видно второго мужчину.

Березень говорит, что “мы понимаем всю серьезность вопроса”, после того как “приехали подарки”. Кроме того, Березень спрашивает Савченко и Рубана, “что вы конкретно от нас хотите”.

“Как минимум, мне понадобится в Киеве. Всего три этапа. На первом этапе люди выходят и пока я этот этап не разглашаю, все киевляне выходят. На втором этапе..”, - начинает отвечать Рубан.

Савченко и Рубан обсуждают перспективы госпереворота с военными / кадр видео ГПУ

“Куда выходят?”, - спрашивает Березень.

“Из дому. На улицу”, - отвечает Рубан.

“А че они пойдут?”, - спрашивает Березень.

“Мы их выгоним”, - отвечает Рубан, не уточняя, как именно, - “На втором этапе мы сносим красивое здание на чертовом месте построенное, может быть, и весь правительственный. И на третьем этапе мы либо выгоняем его, это крупнокалиберное, и товарищей иже с ним, если они сами не убегают, либо загоняем его. Они планируют второй срок. Они нашли уже бойцов на второй тур. Ляшко или Бойко, и Он легко уходит на второй срок”.

Савченко говорит Березню, что он хороший стратег и сам может подсказать, как лучше действовать. По ее словам, у нее видение другое. Затем Савченко начинает говорить о президентских выборах, в которых, по ее мнению, Порошенко победит во втором туре.

“Я вижу ситуацию в другом плане, я вижу - то, что предлагает Володя – это революция. Я предлагаю переворот”, - говорит она затем, - “Потому что их надо убирать физически. Причем всех и сразу. Это один метод. Один день и только изнутри. Может быть, пару дней, но только один день наиболее удачный. Для этого надо ждать еще до года времени”.

Затем Савченко объясняет, что правительственный квартал интересует ее меньше, а больше “их жилище”. Задачу военных она описывает как “держать периметр”.

“Мы должны сделать так, чтоб не начался хаос”, - отмечает она, добавляя, что если не сделать “этот прорыв”, то “незачем жить”.

“Хаоса бояться не надо, хаос нужен, хаосом нужно управлять”. – говорит Рубан.

Их собеседник говорит, что “категорически против” “по поводу правительственного квартала”, так как это может привести к жертвам среди гражданского населения и настраиванию народа против.

Затем они некоторое время обсуждают, где лучше совершить атаку.

На вопрос военного, кто сейчас управляет страной, Савченко и Рубан называют фамилии Порошенко, Турчинова и Авакова.

“В центре всех взорвать”, - добавляет Савченко.

Затем они обсуждают, в какой день они все соберутся вместе в Раде, чтобы их можно было атаковать.

Савченко говорит, что все представители власти собираются в Раде, когда президент читает свой доклад. Она утверждает, что сможет осуществить нападение изнутри.

“Вплоть до того, что люстра падает”, - отмечает нардеп.

Затем она объясняет, как мог бы совершить масштабный теракт в Раде один человек, который правда “живым не останется”. Она также утверждает, что готова осуществить эту атаку сама.

“Хорошо. Тебя нет. Дальше кто?”, - спрашивает ее Березень.

“Вера. Мне все равно”, - отвечает Савченко.

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Она утверждает, что, хотя в нее будут стрелять, однозначно успеет бросить шесть гранат

В ответ Березень сомневается, что нардеп сможет успешно бросить шесть гранат в украинских политиков.

“Давай начнем с того, что мы выдели, как ты их бросаешь, ты ж себе их под ноги бросишь”, - отмечает он.

Какое-то время они спорят о технических деталях взрыва и перспективах “революции” без Савченко и возможных действиях “ДНР”.

“Мы говорили с Захарченко, он готов говорить с нами”, - утверждает Савченко.

Затем Березень и Рубан обсуждают, что для осуществления их замысла понадобится человек 200-300, и где взять такие силы.

Испытание оружия на полигоне и Рубан в Горловке 8 марта

После этого на видео говорится, что 1 декабря 2017 года Рубан и Савченко испытали на полигоне оружие, предоставленное террористами.

Савченко и Рубан испытывают винтовки на полигоне / кадры видео ГПУ, коллаж НВ

Одновременно они обсуждают, сколько человек должно погибнуть во время их “переворота”.

“400 тысяч”, - говорит Савченко.

“Это репрессия – это не революция”, - отвечает Рубан.

“Три – это мало”, - говорит нардеп.

“Три и управление ситуацией”, - говорит Березень.

Савченко также предлагает ввести смертную казнь.

Затем на видео видно, как Рубан и Савченко стреляют из винтовок, привезенных ими с территории, подконтрольной боевикам “ДНР”.

После этого показано видео того, как Рубан привез из Горловки оружие 8 марта и его задержали, а также перечисляется привезенное им оружие.

НВ