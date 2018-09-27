Обнародована аудиозапись разговора о подготовке Пушилиным окончательного решения "проблемы Захарченко"

Запись была сделана в одном из ресторанов Анталии

В четверг, 27 сентября, Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора представителя пророссийской террористической организации "ДНР" о подготовке так называемым "главой народного совета" Денисом Пушилиным отстранения Александра Захарченко.

Она была опубликована на официальном сайте СБУ.

На записи помощник Пушилина Александр Лаврентьев обсуждает с двумя неизвестными лицами подготовку "государственного переворота" в псевдореспублике.

Во время разговора, который проходил 12 июня в одном из ресторанов в Анталии, он акцентирует внимание собеседников на необходимости замены Захарченко до сентября 2018 года.

По словам Лаврентьева, с появлением нового главаря "проблема Захарченко" будет решена.

Напомним, главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар в оккупированном Донецке.

Его место занял Дмитрий Трапезников, который вскоре был смещен Денисом Пушилиным.