Обнародована аудиозапись разговора о подготовке Пушилиным окончательного решения "проблемы Захарченко"

В четверг, 27 сентября, Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора представителя пророссийской террористической организации "ДНР" о подготовке так называемым "главой народного совета" Денисом Пушилиным отстранения Александра Захарченко.
Она была опубликована на официальном сайте СБУ.
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На записи помощник Пушилина Александр Лаврентьев обсуждает с двумя неизвестными лицами подготовку "государственного переворота" в псевдореспублике.
Во время разговора, который проходил 12 июня в одном из ресторанов в Анталии, он акцентирует внимание собеседников на необходимости замены Захарченко до сентября 2018 года.
По словам Лаврентьева, с появлением нового главаря "проблема Захарченко" будет решена.
Напомним, главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар в оккупированном Донецке.
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