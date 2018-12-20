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Путин заявил о переговорах с Медведчуком по вопросу освобождения украинских моряков

Сегодня, 12:31
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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о переговорах с украинским политиком Виктором Медведчуком по вопросу освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Об этом Путин заявил в четверг, 20 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции. 

"Виктор Медведчук приезжал недавно в Москву и ставил вопрос освобождения украинских военных задержанных в Керченском проливе. Но как я сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", -  цитирует Путина ТАСС.

Путин добавил, что судьба украинских  моряков будет решаться по результатам "уголовного разбирательства".

Медведчук как представитель Путина является единственным каналом донесения информации до Кремля - Порошенко

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года. 

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать


 

Теги:   Керченский пролив Украина Виктор Медведчук Владимир Путин Россия

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Путин заявил о переговорах с Медведчуком по вопросу освобождения украинских моряков

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