Путин заявил о переговорах с Медведчуком по вопросу освобождения украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил о переговорах с украинским политиком Виктором Медведчуком по вопросу освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.
Об этом Путин заявил в четверг, 20 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции.
"Виктор Медведчук приезжал недавно в Москву и ставил вопрос освобождения украинских военных задержанных в Керченском проливе. Но как я сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", - цитирует Путина ТАСС.
Путин добавил, что судьба украинских моряков будет решаться по результатам "уголовного разбирательства".
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28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.
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