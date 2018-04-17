Единая поместная церковь: Порошенко написал официальное обращение к Вселенскому патриарху

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Порошенко подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной
Фото: пресс-служба президента

Порошенко подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной

Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко написал к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею официальное обращение о создании в Украине единой и независимой Православной церкви.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Написал официальное обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине", - говорится в сообщении.

При этом Порошенко отметил, что единая православная поместная церковь не станет государственной.

"Все верующие имеют право свободно избирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом о предоставлении автокефалии (независимости) Православной церкви в Украине.

В парламенте пояснили, что в связи с вторжением РФ в Украину и оккупацией части ее территорий украинцы больше не воспринимают идею церковного единения с РПЦ, чей патриарх Кирилл играет одну из ключевых ролей в этой гибридной войне.

Отметим, что с начала 90-х в Украине существует сразу несколько юрисдикций, называющих себя православными поместными и автокефальными церквями.

Канонический статус имеют Украинская православная церковь Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная.

Кроме того, в Украине также существует  непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

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