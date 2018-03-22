Савченко об обвинениях в подготовке теракта: Я хотела напугать власть

Савченко утверждает, что намеренно дала возможность СБУ отследить ее поездки на неподконтрольную территорию

Народный депутат Надежда Савченко, комментируя обвинения в подготовке теракта, заявила, что хотела напугать власть.

Она утверждает, что намеренно дала возможность СБУ отследить ее поездки на неподконтрольную территорию и действия на Донбассе, чтобы дать им зацепки, сообщает Громадське.

"Я рисовала конструкции, невозможные к исполнению. Почему вы не сказали, что минометы должны быть в мусоровозах? Я хотела напугать вас", - сказала Савченко.

По ее словам, она осуществляла "политическую провокацию", а украинские офицеры "подыгрывали ей".

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.