Выстрелами в спину. Что известно об убийстве журналиста Бабченко в Киеве

Вечером во вторник, 29 мая, в Киеве был убит известный российский военный журналист Аркадий Бабченко, который в последнее время жил в Украине.

Журналисту несколько раз выстрелили в спину на пороге квартиры, где он жил, в панельной многоэтажке на улице Никольско-Слободская (район метро Левобережная). От полученных ранений Бабченко умер в машине скорой помощи. Аркадию был 41 год.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

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НВ рассказывает все, что известно о событии на данный момент.

Как произошло убийство

По предварительным данным, покушение на Бабченко произошло около восьми вечера 29 мая. В 21:17 первым о произошедшем на своей странице в Facebook сообщил коллега журналиста по телеканалу ATR Айдер Муждабаев.

Как стало известно позже, Бабченко возвращался из магазина и уже входил в квартиру, когда ему несколько раз выстрелили в спину. Дома находилась супруга журналиста Ольга Бабченко, которая на время приехала к нему из Москвы.

"Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой", - сообщил в комментарии Украинской правде пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

О таком ходе событий рассказал и народный депутат Антон Геращенко.

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде, - написал Геращенко в своем Facebook. - Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу".

Ночью на месте убийства работала следственно-оперативная группа полиции.

Позже телеканал ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в журналиста выпустили три пули, которые могли попасть в легкие и сердце.

"Входящих отверстий - три. Выходных не видно. То есть слепые ранения - пули в теле. Кровотечение изо рта - характерный признак ранения легких. Ну и сердце, скорее всего. Проведут всрытие - все установят, но в целом в первичной оценке - картина довольно простая", - отметил источник.

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В специальном эфире крымскотатарского телеканала ATR, где в последнее время работал Аркадий Бабченко, коллеги журналиста Юрий Мацарский, Осман Пашаев и Айдер Муждабаев рассказали также о том, что Бабченко был в отъезде и вернулся в Киев как раз во вторник, 29 мая. По словам Мацарского, он заехал домой ненадолго и планировал поехать в гости.

Позже появились первые видео с места убийства - их обнародовала Украинская правда.

Основные версии

Уголовное производство по факту убийства журналиста открыто по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. На данный момент полиция не сомневается, что произошедшее можно квалифицировать именно так.

"Это однозначно не самоубийство. Это убийство, но пока у нас никаких данных больше нет, его жена показаний пока не дает [ввиду психологического состояния], опрашиваются свидетели, на месте работают следственные группы", – сообщил поздно вечером 29 мая начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в комментарии Интерфакс-Украина.

По словам Крищенко, предварительная версия убийства Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность.

"Первая и очевидная версия – это его профессиональная деятельность. Учитывая его работу", - отметил начальника столичного главка полиции.

Первая и очевидная версия – это его профессиональная деятельность

Вместе с тем Крищенко подчеркнул, что в настоящее время еще рано говорить о более конкретных версиях. Отвечая на вопрос о том, какие еще рабочие версии отрабатываются полицией, начальник главка сказал: "И личная жизнь, и конфликты, не связаны с профессиональной деятельностью".

Еще одной версией является гражданская позиция журналиста. Бабченко, будучи гражданином России, был известен своей проукраинской позицией и многие годы последовательно и резко осуждал действия и политику российских властей.

В полиции пока не называют точное количество нападавших – был ли это один человек или несколько. В ночь на 30 мая следователи опрашивали свидетелей и изымали видеозаписи с камер наблюдения в прилегающем к месту убийства районе.

Полиция также обнародовала фоторобот подозреваемого: его возраст около 40-45 лет, рост 175-180, среднее телосложение (при этом заметен живот). Мужчина имел седую бороду. Предполагаемый убийца был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко / Пресс-служба нацполиции

Полиция проверяет десять человек по этому фотороботу, сообщило Громадське со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак пообещал обнародовать детали убийства днем в среду, 30 мая. СБУ оказывает помощь полиции в расследовании убийства

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев призвал журналистов предоставлять информацию, которая могла бы помочь в раскрытии убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Отвечая на вопрос о том, застрелили ли Бабченко из пистолета Макарова, как сообщили некоторые СМИ, Князев отметил: "Какая разница? Это было огнестрельное оружие".

Кем был Аркадий Бабченко и почему он жил в Украине

Аркадий Бабченко – российский журналист и блогер, в последние годы детально освещавший события в Украине.

Он родился в 1977 году в Москве, получил юридическое образование. Принимал участие в обеих чеченских войнах на Северном Кавказе (на первую был призван, в ходе второй служил по контракту).

После увольнения со службы занимался журналистикой. Был военным корреспондентом газеты Московский комсомолец, корреспондентом программы Забытый полк (НТВ - ТВ-6 - ТВС), работал военным журналистом в Новой газете, освещал конфликт в Южной Осетии в 2008 году, позже издавал журнал Искусство войны.

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Многие годы Бабченко отстаивал оппозиционные взгляды по отношению к российской власти и военным кампаниям Москвы. В марте 2012 года в России против журналиста возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) – из-за публикации поста о возможной тактике митингующих в ходе запланированных протестов За честные выборы.

В ходе событий Революции достоинства Бабченко приехал в Киев и освещал события на Майдане - и был одним из немногих российских журналистов, кто делал это объективно. Кроме того, после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе Бабченко осуждал действия России и детально писал об этих событиях.

Еще в 2014 году в свойственной ему ироничной манере Бабченко рассказал в Facebook о том, как ополчилась против него российская общественность и политики.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с многократными угрозами ему и его семье (Аркадий был женат, имел родную дочь и, по информации СМИ, несколько приемных детей) решил на время уехать из России. Некоторое время он жил в Праге, затем переехал в Киев, где жил с лета 2017 года.

Как сообщил в ночь после убийства журналиста его коллега Айдер Муждабаев в эфире телеканала ATR, Бабченко планировал получить вид на жительство в Чехии и перевезти свою семью из Москвы в Прагу.

В своем последнем посте в Facebook, который датирован 29 мая, Бабченко рассказал, что считает эту дату своим вторым днем рождения – четыре года назад он по случайности не попал на борт украинского вертолета, который был сбит близ Славянска.

Реакция Украины

Убийство журналиста уже прокомментировали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Гройсман допустил причастность РФ к покушению, отметив, что Бабченко был "настоящим другом Украины".

"Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду про российскую агрессию. Убийцы должны быть наказаны!" - заявил Гройсман.

Российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности

В свою очередь глава МИД Павел Климкин коснулся темы убийства Бабченко на заседании Совбеза ООН – как и представитель России Василий Небензя.

Климкин напомнил, что Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за угроз.

"Он продолжил бороться за демократическую Россию из Украины. И, конечно, Москва всегда рассматривала его как врага", - сказал Климкин.

"Наша полиция уже начала расследование. Еще рано говорить, кто стоит за этим, но понимая похожие случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия смеет применять также другие тактики для дестабилизации Украины. Это проведение терактов, диверсий и политических убийств", - заявил Климкин, завершая свое выступление.

Реакция России

Следственный комитет России отреагировал на убийство Бабченко неожиданно быстро: несмотря на поздний вечер, СК РФ через несколько часов после инцидента заявил об открытии собственного уголовного производства.

"В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан", - заявили в СК РФ.

В СК РФ заявили, что не оставят без внимания "жестокие преступления в отношении граждан России", которые произошли на территории Украины за последние несколько лет (убийство журналиста Павла Шеремета, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова).

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Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в связи с убийством Бабченко заявил, что Украина "зачищает неугодные СМИ" во время своего выступления в СБ ООН на заседании по украинскому вопросу.

"На Украине зачищают и закрывают неугодные СМИ. Под каким предлогом это делается? Правильно – под тем, что они агенты Кремля. Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что, сегодня в Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко", - заявил Небензя..

"Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинские власти обвинят в этом Россию, это уже происходило несколько раз до этого. Другие журналисты убегают из страны от преследований, а если нет, то их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу РИА Новости-Украина", - отметил он.

Акция памяти бабченко у посольства РФ в Киеве / Фото ЕРА

А в Министерстве иностранных дел России отметили, что это уже не первый случай убийства работников СМИ в Украине и потребовали немедленного расследования.

"Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль", - говорится в официальном заявлении МИД РФ.

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает убийство и надеется "на настоящее, а не показушное расследование".

По мнению Пескова, Украина становится "очень опасным местом для работы журналистов".

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Мировая реакция

Громкое убийство Аркадия Бабченко уже прокомментировали многие лидеры стран ЕС, США и международных организаций.

В Евросоюзе настаивают на проведении быстрого и прозрачного расследования убийства журналиста. В заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС говорится, что это станет лучшим способом почтить память убитого Бабченко.

В Amnesty International убийство журналиста назвали "позорным" / Фото ЕРА

В посольстве США в Украине выступили за тщательное и беспристрастное расследование резонансного убийства. Об этом говорится в заявлении дипведомства в Twitter.

При этом там напомнили, что это уже далеко не первое убийство покинувших РФ критиков кремлевского режима.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине. Наши искренние соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко. Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также осудил убийство журналиста. Штайнмайер, который в день происшествия находился с визитом в Киеве, призвал к созданию условий безопасной работы журналистов по всему миру. Президент ФРГ отметил, что это "очень печальная новость", которая его потрясла, и что инцидент требует полного расследования.

"Мы должны создать условия, чтобы журналисты во всем мире делали свою работу без риска для здоровья и жизни", - цитирует Штайнмайера DW.

А в международной правозащитной организации Amnesty International убийство назвали "позорной" иллюстрацией несостоятельности Украины защитить гражданское общество и свободу слова.

В организации подчеркнули, что покушение не должно остаться безнаказанным.

"Украинские власти не должны останавливаться, пока преступник, совершивший это позорное убийство, не будет найден и привлечен к ответственности", - сказала директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

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