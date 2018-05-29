29 мая 2018, вторник

В Киеве застрелили российского журналиста Бабченко

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Аркадия Бабченко госпитализировали в больницу
Фото: Аркадий Бабченко via Facebook

Аркадия Бабченко госпитализировали в больницу

Во вторник, 29 мая, в Киеве неизвестные застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, который был известен своей проукраинской позицией.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - сообщил журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

В комментарии Украинской правде пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что журналист от полученных ранений скончался в карете скорой помощи.

"Происшествие произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой", - рассказал он.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства убийства.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.

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