Фейковые выборы на Донбассе: "главой ДНР" стал Пушилин

Денис Пушилин одержал победу на псевдовыборах "главы ДНР" по результатам подсчета 100% "бюллетеней".
Об этом заявила "глава ЦИК ДНР" Ольга Позднякова.
По ее словам, на "парламентских выборах" 72,5% якобы набирает общественное движение Донецкая Республика, у Свободного Донбасса - 26,0%.
Смотрите также
Ранее сообщалось, что на фейковых выборах "главы ЛНР" победу одержал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней".
Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.
По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%.
- Читайте также: Победили картошка и капуста. Как прошли псевдовыборы на Донбассе и почему их не признал мир
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Смерть активистки угрожает власти
- Почему ВВП Украины растет, но медленно
- Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»
Комментарии
Правила комментирования