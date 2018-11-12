12 ноября 2018, понедельник

Фейковые выборы на Донбассе: "главой ДНР" стал Пушилин

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Пушилин победил на

Пушилин победил на "выборах" в "ДНР"

Денис Пушилин одержал победу на псевдовыборах "главы ДНР" по результатам подсчета 100% "бюллетеней".

Об этом заявила "глава ЦИК ДНР" Ольга Позднякова.

По ее словам, на "парламентских выборах" 72,5% якобы набирает общественное движение Донецкая Республика, у Свободного Донбасса - 26,0%.

Ранее сообщалось, что на фейковых выборах "главы ЛНР" победу одержал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней".

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. 

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