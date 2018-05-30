Убийство журналиста Бабченко заказали спецслужбы России - глава СБУ

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что ведомство предотвратило убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, которое заказали спецслужбы России.

Об этом Грицак заявил на брифинге в среду, 30 мая.

Грицак - -За отриманими #СБУ даними вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка замовили саме російські спецслужби — СБ України (@ServiceSsu) 30 мая 2018 г.

Глава СБУ заявил, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

"Выполнение задания российских спецслужб агент предложил своему знакомому - бывшему участнику АТО за денежное вознаграждение 30 тыс долларов США осуществить террористический акт - убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, причем в качестве задатка ним было передано $15 тыс.", - сказал Грицак.