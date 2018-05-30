30 мая 2018, среда

Убийство журналиста Бабченко заказали спецслужбы России - глава СБУ

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Убийство журналиста Бабченко заказали спецслужбы России - глава СБУ

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что ведомство предотвратило убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, которое заказали спецслужбы России.

Об этом Грицак заявил на брифинге в среду, 30 мая.

Глава СБУ заявил, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

"Выполнение задания российских спецслужб агент предложил своему знакомому - бывшему участнику АТО за денежное вознаграждение 30 тыс долларов США осуществить террористический акт - убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, причем в качестве задатка ним было передано $15 тыс.", - сказал Грицак.

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