Аркадий Бабченко жив. Что произошло на самом деле

30 мая, на следующий день после появления информации об убийстве в Киеве российского журналиста, проживающего в Украине, Аркадия Бабченко, он внезапно появился на совместном бифинге главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко. Оказалось, что "смерть" Бабченко - инсценировка спецслужбы с целью предотвращения преступления и получения доказательств против организатора и заказчика убийства.

НВ рассказывает, что на самом деле произошло с журналистом.

О подготовке покушения стало известно два месяца назад

Аркадий Бабченко рассказал на брифинге, что операция СБУ готовилась два месяца, а его самого посвятили в курс дела месяц назад. Сотрудники СБУ, которые пришли к журналисту, сообщили, что его убийство заказали и исполнителю уже передали деньги, насколько ему известно, $40 тысяч.

Бабченко рассказал, что сотрудники спецслужбы показали ему документы, в которых была его фотография, которая есть только в его паспорте и в паспортном столе в Российской Федерации. Он отметил, что это говорит о том, что информацию о нем передали из государственных служб России, потому что получить эту фотографию могли только в паспортном столе.

Василий Грицак объявляет, что журналист Аркадий Бабченко жив

Журналисту предложили принять участие в спецоперации.

"Ну, тут вариантов как бы нету. Либо работаем, либо все равно работаем. Я согласился", - отметил он.

В течение месяца Бабченко был на связи с сотрудниками СБУ и работал с ними над спецоперацией. По его словам, заказчик убийства давил. Он дал на "выполнение заказа" три недели, но потом начал подгонять и "подгоняли, видимо, к Лиге чемпионов".

Из-за этого "пришлось придумывать какие-то отмазки", и Бабченко из-за этого утверждал, что сломал ногу, которую на самом деле не ломал, и что уезжал из дому.

"Все это должно было быть не вчера. То, что вчера это произошло, это просто так совпало", отметил журналист.

Журналист рассказал, что по результатам спецоперации 30 мая был задержан человек.

"Преступление завершено и доказано, то есть, все улики налицо", - отметил он.

Бабченко добавил, что в результате спецоперации были предотвращены и более масштабные теракты.

В начале своего выступления Бабченко извинился перед коллегами, друзьями и женой, которая, вероятно, со вчерашнего вечера не знала, что он жив.

Убийство Бабченко заказали российские спецслужбы

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что, по данным СБУ, убийство Аркадия Бабаченко заказали российские спецслужбы.

По словам Грицака, подготовка к убийству Бабченко была лишь одним из элементов операции российских спецслужб, направленной на физическое уничтожение граждан РФ, которые из-за своих политических убеждений были вынуждены уехать из России. В первую очередь операция российских спецслужб относилась к журналистам, общественным деятелям, публицистам, которые публично критикуют российские власти. Грицак сообщил, что организатор покушения на Бабченко говорил о необходимости "устранения" 30 человек на территории Украины. Он отметил, что спецслужбе известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но отказался их назвать.

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Для реализации своих планов спецслужбы РФ завербовали человека, которого глава СБУ называет гражданин Г.. Этот человек получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей убийства.

Гражданин Г. предложил своему знакомому "из числа бывших атошников" за $30 тысяч убить Аркадия Бабченко. В качестве задатка гражданин Г. передал непосредственному исполнителю $15 тысяч.

Всего гражданин Г. получил от российских спецслужб на убийство Бабченко $40 тысяч, из которых $10 тысяч он оставил себе.

Грицак также продемонстрировал аудиозапись разговора организатора и исполнителя убийства Бабченко во время передачи денег.

По словам главы СБУ, после убийства Бабченко гражданин Г. планировал уехать из Украины.

"У него уже был приобретен билет, и он, по нашим предварительным данным, планировал через третью страну выехать в Российскую Федерацию", - заявил Грицак.

Кроме денег, организатор убийства передал его исполнителю в телефонный мессенджер досье на Аркадия Бабченко. В этом досье были номера банковских счетов и карточек журналиста и другие персональные данные, данные о членах его семьи и другие данные, которые должны были помочь исполнителю убийства.

Фрагменты досье на Бабченко, которые обнародовала СБУ

Кроме убийства Бабченко, гражданин Г. должен был также осуществить в Украине нелегальную закупку большого количества оружия и боеприпасов за деньги российских спецслужб, "с целью закладки таких баз с оружием и боеприпасами на территории центральной части Украины".

По словам Грицака, в заказ спецслужб РФ входило 300 автоматов Калашникова, сотни килограммов взрывчатки, неограниченное количество патронов, боекомплекты для АГС (автоматических станковых гранатометов - ред.), минометные мины и другое.

Фото оружия, обнародованные во время брифинга

Глава СБУ заявил, что примерно за три часа до начала брифинга в Киеве задержали организатора покушения на Бабченко. Он также продемонстрировал видео задержания.

По словам Грицака, с гражданином Г. проводят следственные действия, кроме того, проводится ряд обысков по месту его проживания и временного нахождения.

"Исполнитель убийства" будет проходить по делу в статусе свидетеля

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "киллер", который должен был убить Бабченко был "частью оперативной комбинации" и будет проходить по делу в статусе свидетеля.

В то же время, он отказался отвечать, каким образом СБУ договорилась о сотрудничестве с человеком, который должен был быть исполнителем убийства.

Луценко отметил, что оперативную комбинацию осуществили, чтобы организатор убийства понял, что оно якобы произошло.

Комментарий президента Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил СБУ с успешным проведением спецоперации по сохранению жизни журналисту Аркадию Бабченко.

Вітаю @servicessu з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії. Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині охорону pic.twitter.com/y9rwNukt1j — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.

"Украинские правоохранительные органы с каждым днем ​​становятся сильнее в противодействии российской агрессии. Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье охрану", - говорится в сообщении президента на его странице в Twitter.

НВ