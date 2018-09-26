Порошенко: После оккупации Крыма, мишенью Кремля сегодня является оккупация Азовского моря

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что следующей целью Кремля после оккупации Крыма является оккупация Азовского моря.

"Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря", - сказал президент, упомянув о построенном Россией Керченском мосте и попытках РФ контролировать судоходство в Азовском море.

Напомним, 23 сентября Порошенко поздравил выход в Азовское море двух украинских военных кораблей 23 сентября и отметил, что они "станут частью создаваемой военно-морской базы украинского флота".

Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемый РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.