09 октября 2018, вторник

В Ичне Черниговской области гремят взрывы на военных складах

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В районе сел Дружба и Августовка взорвались склады с боеприпасами
Фото: Maksym Lobenko via Facebook

В районе сел Дружба и Августовка взорвались склады с боеприпасами

В Черниговской области на Ичнянской военной базе взорвались склады боеприпасов.

Как передает UA: Чернигов, в районе сел Дружба и Августовка взорвались склады с боеприпасами. Произошло это в ночь на вторник, 9 октября, в 3:30.

"Сейчас там эвакуируют людей. Информацию подтвердили на горячей линии 101 в области. Также это подтверждают источники в полиции", - говорится в сообщении.

Также о взрывах пишут пользователи соцсетей.

Взрывы слышат и в окрестных селах. Также сообщают, что идет эвакуация.

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