На что решится Альянс? В Вильнюсе стартует саммит НАТО, от которого Киев ждет четкого сигнала о членстве и кратчайшем пути к нему 11 июля, 07:01 Генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне открытия саммита НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Во вторник, 11 июля, в литовском Вильнюсе открывается двухдневный саммит НАТО, который может стать судьбоносным для Украины. Как ожидается, участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский, на полях саммита он может встретиться с президентом США Джо Байденом.

В саммите примут участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней наконец-то согласилась Турция).



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Задолго до Вильнюсского саммита НАТО Украина подчеркивала, что ожидает от него четких решений о будущем членстве, кратчайшем пути к нему и прозрачном алгоритме вступления в НАТО. Официальный Киев месяцами прилагал чрезвычайные дипломатические усилия, чтобы убедить членов Альянса в необходимости решиться на скорейшее принятие Украины в НАТО.

Накануне саммита президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул: Киев понимает невозможность вступления в НАТО во время войны, однако нуждается в четком сигнале «именно сейчас». «Сейчас еще идет работа над […] конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт: Украина будет в Альянсе. Мы работаем над тем, чтобы алгоритм приобретения членства стал максимально ясным и быстрым», — подчеркнул Зеленский.

Государства, входящие в блок, до последнего дня пытались согласовать общую позицию по Украине. Перед саммитом в Вильнюсе 24 страны-члена Альянса из 31 заявили о поддержке членства Украины в НАТО. По данным немецких СМИ, наиболее осторожной позиции придерживались правительства Германии и США, которые склонялись к тому, что даже после завершения войны Украина должна будет придерживаться Плана действий по членству (ПДЧ), который был сформулирован в 2008 году. Этот план включает ряд шагов и условий, которые Киев должен выполнить перед тем, как получить приглашение к членству в НАТО.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 10 июля сообщил, что союзники по НАТО таки достигли консенсуса относительно отмены ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого на саммите официально продлят еще на год, высказался осторожнее: «Место будущей Украины, конечно, в НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение может быть без аспектов ПДЧ».

Согласно сообщениям мировых СМИ и заявлениям Йенса Столтенберга, на саммите НАТО по Украине могут согласовать такие шаги:

совместная декларация стран НАТО, в частности « большой четверки» — США, Великобритании, Франции и Германии — о двусторонних гарантиях безопасности для Украины от каждой из стран на период, пока Украина остается вне НАТО ( речь идет об обязательствах поставок оружия, обучения украинских войск, обмена разведданными, помощи в реформировании оборонной политики и т. д. );

большой четверки» — США, Великобритании, Франции и Германии — о двусторонних гарантиях безопасности для Украины от каждой из стран на период, пока Украина остается вне НАТО речь идет об обязательствах поставок оружия, обучения украинских войск, обмена разведданными, помощи в реформировании оборонной политики ); « программа практической поддержки», чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и силами НАТО;

программа практической поддержки», чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и силами НАТО; решение о создании Совета Украина-НАТО — «платформы для проведения консультаций и принятия решений»;

официальная отмена ПДЧ для Украины на пути в НАТО — наиболее спорный вопрос о формулировке перспективы членства Киев.

В МИД Украины при этом отмечали, что никакие индивидуальные гарантии безопасности от стран-членов НАТО не могут быть для Киева заменителем полноценного членства в Альянсе, а должны стать лишь промежуточным этапом.

Сейчас 89% украинцев выступают за членство Украины в НАТО. Лишь 18% граждан Украины готовы отказаться от вступления в Альянс ради наступления мира и окончания войны. Для 76% респондентов такая цена неприемлема.



Сегодня NV будет следить за главными событиями саммита НАТО в режиме онлайн.

00:54 Байден приветствовал решение Эрдогана ратифицировать членство Швеции в НАТО

«Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером [10 июля] Турцией, Швецией и генеральным секретарем НАТО, в частности обязательства президента Эрдогана передать Протокол о присоединении Швеции к Великому национальному собранию Турции для скорейшей ратификации», — говорится в заявлении Джо Байдена.

Также Байден отметил, что готов работать с властями Турции по укреплению обороны и сдерживанию в евроатлантическом регионе.