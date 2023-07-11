Замкнутый круг Бухарестского саммита. Что НАТО предложит Украине 11 июля, 12:21

Ключевые игроки НАТО не рассматривают вариант пригласить Украину в Альянс. Но ситуация несколько трансформировалась

«НАТО приветствует евроатлантические стремления по поводу членства в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы пришли к согласию, что эти государства станут членами НАТО… ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству…». Это — фрагмент текста финальной Декларации Бухарестского саммита НАТО от 3 апреля 2008 года, где Украина не получила, как многие эксперты и политики считают, «ничего» от альянса. Хотя тогда администрация президента США Джорджа Буша выступала за предоставление ПДЧ Украине и Грузии, но позиция европейских стран-членов, на которых в разных формах оказывал давление российский президент Путин, перевесила.

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Несмотря на начало полномасштабного вторжения российских войск в Украину, принятая в прошлом году стратегическая концепция НАТО лишь подтвердила решение Бухарестского саммита, собственно декларативные намерения альянса в отношении Украины и Грузии.

И хотя мы уже долгое время говорим, что саммит в Вильнюсе будет «украинским», ключевые игроки НАТО не рассматривают вариант пригласить Украину в альянс. Но ситуация несколько трансформировалась. Потому что теперь президент США Джо Байден в воскресном интервью CNN заявил, что у стран-членов нет единодушия относительно предоставления Украине приглашения в НАТО. Зато большинство европейских стран поддерживают скорейшее вступление Украины в альянс.

Согласно ожиданиям Йенса Столтенберга, на саммите 11−12 июля 2023 года страны-члены должны согласовать многолетнюю программу оказания военной помощи Украине, создать новый Совет Украина-НАТО, и согласовать единое видение относительно пути Украины в альянс.

Ожидания и предложения не являются революционными, а скорее — эволюционными

Однако эти ожидания и предложения не являются революционными, а скорее — эволюционными, которые снова перспективу членства откладывают на будущее. Зато, если согласиться с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, что период после «холодной войны» завершился, и поддержать позицию британского историка Нила Фергюсона о том, что мир находится во второй «холодной» войне, то решение о членстве Украины должно быть более радикальными. Например, как это было в середине 1950-х годов со вторым расширением НАТО и включением в состав альянса Западной Германии.

Федеративная Республика Германия (ФРГ), как и НАТО, была образована в 1949 году. Четыре союзнические силы — США, Великобритания, Франция и СССР — не сумели достичь консенсуса по объединению своих оккупационных зон в единое немецкое государство. Зато нарастали противоречия между коммунистической и капиталистическими системами, положившие начало «холодной» войне. Блокада Берлина, а особенно корейская война, показали всю агрессивность возможных действий «советов», поэтому с начала 1950-х годов шли разговоры о восстановлении вооруженных сил Германии. Это вызвало негативную реакцию со стороны Франции, которая все еще видела угрозу в восстановлении военной мощи немцев. Предлагались различные концепции решения этой проблемы: полицейская миссия, создание Европейского оборонного сообщества с собственными войсками, но единственным правильным решением стало приглашение 23 октября 1954 года ФРГ стать членом НАТО. Несмотря на все предостережения, 6 мая 1955 года Западная Германия стала 15-м членом НАТО. Спустя несколько дней после этого в Варшаве был подписан Варшавский пакт, который образовал другую враждебную НАТО структуру Организацию Варшавского договора, куда вошла Германская Демократическая Республика (ГДР), или Восточная Германия. Тогда решение НАТО позволило предоставить защиту Западной Германии, стране, стоявшей непосредственно на острие мирового геополитического противостояния, несмотря на возможное негативное развитие событий и превращение «холодной» войны в «горячую», а также обеспечило внутреннюю стабильность для ФРГ и превратило ее во влиятельную экономическую силу, ставшую ядром будущего европейского сообщества.

Очевидно, для нынешнего сохранения сплоченности и усиления НАТО решения должны соответствовать новым условиям, которые должны покончить с проволочками предыдущего периода. Приглашение Украины стать членом НАТО на Вильнюсском саммите и приобретение членства на следующем юбилейном саммите в Вашингтоне могли бы стать прекрасной демонстрацией решительного и сильного блока, готового к новым вызовам. Но, скорее всего, мы увидим продолжение сдержанной политики Байдена и отмену ПДЧ для Украины, что, впрочем, также можно трактовать как серьезный сигнал о разрыве декларативных предложений Бухарестского саммита.

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