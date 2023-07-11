«Заходит слишком далеко». Дипломатов НАТО удивила резкая критика Зеленским «условий» для вступления Украины — Politico 11 июля, 21:01 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Некоторых дипломатов НАТО удивила реакция президента Владимира Зеленского на планы членов Альянса не приглашать Украину во время саммита в Вильнюсе, а только пообещать приглашение после выполнения определенных условий. Об этом сообщает Politico.

Ранее в СМИ появился текст проекта коммюнике саммита, в котором сказано, что союзники по НАТО могут направить приглашение Украине после того, как на это согласятся все члены Альянса и «будут выполнены условия». Украинский президент отреагировал на эту информацию, раскритиковав нерешительность некоторых стран НАТО.

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«Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировки только относительно приглашения, а не членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины…» — заявил он.

Как пишет Politico, реакция Зеленского с критикой «вызвала удивление в Вильнюсе».

«Я критически отношусь ко многим аспектам, в частности, к позиции некоторых союзников, но считаю, что это непродуманный и несправедливый подход», — заявил высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, добавив, что Зеленский «заходит слишком далеко».

Некоторые дипломаты сказали, что понимают чувства главы украинского государства. Так, один из собеседников Politico среди высокопоставленных дипломатов НАТО сказал, что «его разочарование можно понять».

«Мы уважаем все, что он говорит. Они находятся в эпицентре войны, и вполне понятно, что у них самые высокие ожидания», — добавил другой высокопоставленный дипломат НАТО.

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По его словам, независимо от формулировки коммюнике, все союзники согласны с тем, что «в будущем законное место Украины в НАТО», а «перспектива членства четкая и сильная».

В финальном коммюнике, которое было опубликовано вечером 11 июля, сказано, что Украина получит приглашение в НАТО, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».