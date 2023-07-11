«Макрон что-то забыл сказать?» Игаль Левин обратил внимание на интересный нюанс в передаче Украине дальнобойных ракет SCALP

11 июля, 15:42
NV Премиум
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Ракеты Storm Shadow / SCALP на многоцелевом боевом самолете Tornado GR.4 (Фото:airforce-technology.com)

Ракеты Storm Shadow / SCALP на многоцелевом боевом самолете Tornado GR.4 (Фото:airforce-technology.com)

Франция передаст Украине ракеты большой дальности. Вероятно, речь идет о SCALP.

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV рассказал, на какой нюанс он обратил внимание.

Игаль Левин

военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля

Это аналог Storm Shadow — ракет, которые Украина уже использует. Но есть нюанс, как говорится, — у них различная система крепления, — авиационная платформа.

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Это довольно интересный момент, потому что мы знаем, что Storm Shadow запускаются с переоборудованных советских самолетов Су-24.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Ракеты Франция Су-24 Эммануэль Макрон Радио NV Война России против Украины SCALP ракеты Storm Shadow

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