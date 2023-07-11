«Макрон что-то забыл сказать?» Игаль Левин обратил внимание на интересный нюанс в передаче Украине дальнобойных ракет SCALP
Ракеты Storm Shadow / SCALP на многоцелевом боевом самолете Tornado GR.4 (Фото:airforce-technology.com)
Франция передаст Украине ракеты большой дальности. Вероятно, речь идет о SCALP.
Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV рассказал, на какой нюанс он обратил внимание.
Игаль Левин
Это аналог Storm Shadow — ракет, которые Украина уже использует. Но есть нюанс, как говорится, — у них различная система крепления, — авиационная платформа.
Это довольно интересный момент, потому что мы знаем, что Storm Shadow запускаются с переоборудованных советских самолетов Су-24.