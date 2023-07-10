Германия и США тормозят решение НАТО о вступлении Украины в Альянс — Bild 10 июля, 17:06 Украина хочет получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, но не все страны Запада поддерживают эту идею (Фото:Посольство США в Киеве/Facebook)

Внутренний документ немецкого правительства свидетельствует о том, что правительство канцлера Олафа Шольца и президент США Джо Байден тормозят решение в пользу Украины относительно ее вступления в НАТО, пишет издание Bild, ссылаясь на документ и анонимных высокопоставленных дипломатов.

Участники переговоров из стран НАТО в течение нескольких дней согласовывали итоговый документ саммита Альянса в Вильнюсе.

По информации издания, некоторые страны, в частности Франция, Польша, Болгария, Румыния, Швеция и Турция выражают поддержку приглашения для Украины в НАТО, после прекращения войны России против Украины. Однако, за последние выходные, Германия и США до сих пор не поддержали такой план.

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Bild пишет, что Берлин и Вашингтон призвали придерживаться Плана действий по членству, который был сформулирован для Украины в 2008 году. Этот план включает ряд шагов и условий, которые Киев должен выполнить перед тем, как получить приглашение к членству в НАТО.

По данным анонимных собеседников, представители разных позиций договорились о телефонных разговорах и отправили дипломатов, чтобы достичь общей позиции Альянса к утру вторника.

Собеседник Bild подчеркнул, что сейчас ведутся горячие переговоры, но он уверяет, что «Украина не отойдет с пустыми руками».

9 июля Байден заявил, что Украина не готова к членству в НАТО. Он считает, что прежде чем Альянс сможет рассмотреть вопрос включения Украины в свои ряды, в стране должна завершиться война.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.