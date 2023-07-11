Украине не предложат вступить в НАТО на саммите, но внесут больше ясности — посол Литвы в Альянсе 11 июля, 13:53 Украине не предложат вступить в НАТО на саммите, но внесут больше ясности (Фото:Посольство США в Киеве/Facebook)

Украина не получит приглашение в НАТО во время Вильнюсского саммита, но будет определена более четкая процедура, при каких условиях оно может быть предоставлено. Об этом заявил посол Литвы в Альянсе Дейвидас Матулионис, сообщает Žiniai Radio.

«А относительно этого приглашения — да, приглашения в Вильнюсе не будет, но будет установлена гораздо более четкая процедура относительно того, как это приглашение может появиться, когда будут соответствующие условия», — сказал Матулионис.

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Он добавил, что формулировка о том, что Украина будет принята в НАТО после окончания войны, может побудить Россию к затягиванию боевых действий, поэтому этого «точно не будет сказано, поскольку мы также прекрасно понимаем, что это будет означать».

По словам Матульониса, переговоры по окончательному тексту декларации продолжаются, но требование плана действий по членству «скорее всего будет отменено».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что участники саммита НАТО в Вильнюсе примут «мощное решение» по Украине и подтвердят, что она станет членом НАТО.

Он также отметил важность решений, принятых Альянсом, в частности предоставление «четкого понимания», что Украина станет членом НАТО, отмена ПДЧ, усиление Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО и основания Совета Украина-НАТО.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.