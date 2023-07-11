Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО 11 июля, 16:26 Джо Байден (Фото:REUTERS/Эвелин Хокштейн)

Президент США Джо Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО, сообщает EFE со ссылкой на высокопоставленного чиновник США.

По словам источника, Байден хочет, чтобы план действий по членству (ПДЧ) для Украины был отменен. Это будет означать, что украинскому правительству не придется участвовать в многолетней программе, чтобы продемонстрировать, что оно провело военные, экономические и политические реформы, необходимые для вступления в Альянс.

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16 июня агентство Axios со ссылкой на два анонимных источника заявляло, что Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

17 июня он заявил, что не намерен упрощать процедуру вступления Украины в НАТО.

8 июля Байден заявлял, что членство Украины в НАТО «еще не созрело» из-за того, что в стране продолжается война.

Вступление Украины в НАТО — что известно

В Вильнюсе начался саммит НАТО, который продлится 11−12 июля. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.