Страны G7 предоставят Украине индивидуальные обязательства по безопасности — Bloomberg

11 июля, 14:48
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Страны G7 предоставят Украине индивидуальные обязательства по безопасности (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Страны G7 предоставят Украине индивидуальные обязательства по безопасности (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Страны G7 приближаются к достижению соглашения о двусторонних обязательствах в сфере безопасности для усиления обороноспособности Украины и сдерживания российской агрессии в будущем. Такое объявление станет частью декларации лидеров стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников.

По их словам, это объявление станет частью декларации большинства лидеров стран G7 на полях двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе.

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Они отмечают, что декларация, которая имеет целью предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, все еще находится на стадии обсуждения, и до ее объявления содержание и подписанты могут измениться.

По словам анонимных собеседников, США и другие страны-участницы будут работать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами в сфере безопасности путем предоставления современного военного оборудования в воздухе, на суше и на море, предоставляя приоритет системам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнобойному вооружению и бронетехнике.

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Сообщается, что партнеры Киева также будут способствовать взаимодействию между возможностями Украины и ее союзниками в НАТО. Они будут поддерживать развитие оборонной промышленности страны, обучать ее войска, обмениваться разведданными и укреплять киберзащиту.

Обязательства имеют целью увеличить поддержку Украины для сдерживания будущих атак.

Один из источников Bloomberg сообщил, что лидеры G7 также пообещали немедленно проконсультироваться с Украиной относительно мер, которые нужно будет принять в случае будущих атак России.

Отмечается, что Украина, со своей стороны, обязуется продолжить ряд реформ, в том числе в правоохранительной, судебной системе, экономике, а также секторах безопасности и обороны.

Союзники Киева из G7 также должны подтвердить, что российские активы будут оставаться заблокированными, пока Москва не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине.

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Другие страны, желающие внести вклад своими обязательствами по безопасности, смогут присоединиться к усилиям в любое время.

Президент Румынии Клаус Йоханнис во время общения с журналистами в Вильнюсе заявил, что гарантии безопасности также обсуждаются другими странами, которые не являются членами G7.

«Эти гарантии касаются текущей ситуации, в которой находится Украина, а также послевоенного восстановления и развития. Было бы хорошо, чтобы как можно больше стран приняли участие», — заявил он.

По словам человека, знакомого с переговорами в Брюсселе, Евросоюз также стремится увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира, который блок использует для поддержки поставок оружия и военного оборудования в Украину.

ЕС также обсуждает пути усиления военной подготовки, поддержки процесса реформирования Украины, включая ее Вооруженные силы, правоохранительный и оборонный сектора, кроме того планируется ускорение производства боеприпасов и сотрудничества с украинской промышленностью.

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Собеседник Bloomberg заявил, что ЕС стремится поддерживать предоставление государствами-членами более совершенных систем вооружений, таких как ракеты и истребители.

Он добавил, что более широкие обязательства блока перед Украиной будут включать поддержку процесса вступления Украины в ЕС и связанных с этим реформ.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Военная помощь G7 Война России против Украины

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