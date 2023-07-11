Страны G7 предоставят Украине индивидуальные обязательства по безопасности — Bloomberg 11 июля, 14:48 Страны G7 предоставят Украине индивидуальные обязательства по безопасности (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Страны G7 приближаются к достижению соглашения о двусторонних обязательствах в сфере безопасности для усиления обороноспособности Украины и сдерживания российской агрессии в будущем. Такое объявление станет частью декларации лидеров стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников.

По их словам, это объявление станет частью декларации большинства лидеров стран G7 на полях двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе.

Видео дня

Они отмечают, что декларация, которая имеет целью предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, все еще находится на стадии обсуждения, и до ее объявления содержание и подписанты могут измениться.

По словам анонимных собеседников, США и другие страны-участницы будут работать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами в сфере безопасности путем предоставления современного военного оборудования в воздухе, на суше и на море, предоставляя приоритет системам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнобойному вооружению и бронетехнике.

Сообщается, что партнеры Киева также будут способствовать взаимодействию между возможностями Украины и ее союзниками в НАТО. Они будут поддерживать развитие оборонной промышленности страны, обучать ее войска, обмениваться разведданными и укреплять киберзащиту.

Обязательства имеют целью увеличить поддержку Украины для сдерживания будущих атак.

Один из источников Bloomberg сообщил, что лидеры G7 также пообещали немедленно проконсультироваться с Украиной относительно мер, которые нужно будет принять в случае будущих атак России.

Отмечается, что Украина, со своей стороны, обязуется продолжить ряд реформ, в том числе в правоохранительной, судебной системе, экономике, а также секторах безопасности и обороны.

Союзники Киева из G7 также должны подтвердить, что российские активы будут оставаться заблокированными, пока Москва не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине.

Другие страны, желающие внести вклад своими обязательствами по безопасности, смогут присоединиться к усилиям в любое время.

Президент Румынии Клаус Йоханнис во время общения с журналистами в Вильнюсе заявил, что гарантии безопасности также обсуждаются другими странами, которые не являются членами G7.

«Эти гарантии касаются текущей ситуации, в которой находится Украина, а также послевоенного восстановления и развития. Было бы хорошо, чтобы как можно больше стран приняли участие», — заявил он.

По словам человека, знакомого с переговорами в Брюсселе, Евросоюз также стремится увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира, который блок использует для поддержки поставок оружия и военного оборудования в Украину.

ЕС также обсуждает пути усиления военной подготовки, поддержки процесса реформирования Украины, включая ее Вооруженные силы, правоохранительный и оборонный сектора, кроме того планируется ускорение производства боеприпасов и сотрудничества с украинской промышленностью.

Собеседник Bloomberg заявил, что ЕС стремится поддерживать предоставление государствами-членами более совершенных систем вооружений, таких как ракеты и истребители.

Он добавил, что более широкие обязательства блока перед Украиной будут включать поддержку процесса вступления Украины в ЕС и связанных с этим реформ.