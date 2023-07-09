Страны НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом в Вильнюсе — Politico 9 июля, 22:51 Страны НАТО неистово готовят решение о гарантиях безопасности для Украины (Фото:Посольство України в США / Facebook)

Небольшая группа государств НАТО ведет «неистовые переговоры в последнюю минуту» перед саммитом Альянса в Вильнюсе 11−12 июля, чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины. Речь идет об определенных общих рамках, к которым смогут присоединиться другие страны на саммите на этой неделе.

Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех собеседников среди официальных лиц, ознакомленных с ходом переговоров.

По данным издания, США, Великобритания, Франция и Германия уже несколько недель обсуждают этот вопрос с Киевом, а также обратились к другим союзникам по НАТО, ЕС и G7.

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Идея заключается в том, чтобы создать «зонтик» для всех стран, желающих предоставлять Украине постоянную военную помощь, даже если детали будут отличаться от страны к стране.

Эти усилия являются частью более широких переговоров в НАТО и между несколькими группами стран о том, как западные союзники должны продемонстрировать свою долгосрочную поддержку Украины.

Как пишет издание, Киев хочет как можно быстрее присоединиться к НАТО, что гарантировало бы применение 5 статьи альянса. Но большинство союзников соглашаются, что Украина сможет присоединиться к Альянсу только после завершения войны.

Поэтому крупнейшие силы Альянса работают над тем, чтобы определить, какие временные обязательства по безопасности каждая из них может предоставить Украине до момента присоединения. Впрочем, эту точку зрения разделяют не все, поскольку некоторые страны восточного фланга НАТО настаивают на скорейшем вступлении Украины даже на фоне того, как в стране продолжаются бои.

Собеседники издания на условиях анонимности рассказали, что цель западных государств заключается в том, чтобы обнародовать определенную рамочную структуру на нынешнем саммите НАТО, который начнется уже в этот вторник, 11 июля, в Вильнюсе.

«Дискуссия продолжается, она довольно таки продвигается, даже очень продвигается, и мы очень надеемся, что ее удастся завершить до конца саммита», — сказал французский чиновник на брифинге журналистам.

Высокопоставленный дипломат НАТО согласился с этим, сообщив журналистам на отдельном брифинге, что сейчас ведутся «безумные переговоры в последнюю минуту» о том, «как это должно выглядеть».



По словам другого дипломата НАТО, знакомого с планами, президент США Джо Байден в этот понедельник встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, где их штабы будут пытаться согласовать оставшиеся детали в последнюю минуту.



В конце концов, пишет Politico, эта инициатива может свестись к обещаниям продолжать предоставлять значительную часть помощи, которую союзники уже предоставляют: вооружение, оборудование, обучение, финансирование и разведывательные данные.

Но намерение состоит в том, чтобы предложить «более постоянный сигнал единства для Украины», особенно из-за того, что Киев вряд ли получит на саммите твердое обещание относительно членства в НАТО как он того желает.

«Это фактически гарантия в отношении Украины, что мы еще очень долго будем оснащать их вооруженные силы, финансировать их, консультировать, обучать, чтобы они имели силу сдерживания против любой будущей агрессии», — сказал в комментарии изданию высокопоставленный дипломат НАТО.

Однако, многие детали относительно этой поддержки оставят на потом. Дипломат отметил, что каждая заинтересованная страна должна будет в двустороннем порядке определить с Украиной, какими будут ее обязательства: «И это может быть что угодно, от противовоздушной обороны до танков и чего угодно».

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц выступил с «призывом ко всем странам, которые хотят поддержать Украину», заявив, что они должны «сами принять решения, которые позволят им продолжать эту поддержку один, два, три, и, если понадобится» еще больше лет, потому что «мы не знаем, сколько продлится военный конфликт».



Кроме декларации о гарантиях безопасности, которую западные государства завершают разрабатывать, НАТО также разрабатывает новые пути помощи украинским военным на годы вперед.

На саммите НАТО согласует планы по модернизации украинской системы обороны, заявил в пятницу журналистам генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, план будет включать «многолетнюю программу помощи для обеспечения полной совместимости между украинскими вооруженными силами и НАТО».

Еще 7 июля The Washington Post писала, что союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе.

