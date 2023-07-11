Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты — министр обороны 11 июля, 21:19 Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

Немецкое правительство не намерено менять свою позицию насчет передачи Украине дальнобойных ракет, несмотря на решения других стран.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Handelsblatt.

«Если отдельные партнеры делают это (передают дальнобойные ракеты — ред.), то это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию», — подчеркнул министр в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

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При этом он добавил, что не видит причин для критики Германии, поскольку она является вторым по значимости союзником Украины.

«Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима», — заявил Писториус.

Инфографика: NV

Германия имеет на вооружении дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.