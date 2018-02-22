Просмотр фильма "Киборги" вдохновил меня на размышления. Долго я носил их в себе. Но все же решил поделиться с вами. Это не совсем о фильме, но ... решать вам
Россияне не предполагали, что американцы дадут им ответ в Сирии. Это был первый раз, когда США серьёзно ответили на их провокацию
Путин уже не первый раз надолго пропадает, когда в России происходит что-то очень нехорошее
Лично я там не был, и даже не знаю, где это. Говорят, там красиво и роскошно. Но сейчас меня волнует другое
Перемирия на Донбассе сейчас нет. Боевики применяют тяжелую артиллерию, мины, а также проводят диверсионные действия
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