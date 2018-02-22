Наркотики подменили и отследили. Их доставили в РФ, где задержали 4 человек
Наркотики подменили и отследили. Их доставили в РФ, где задержали 4 человек
В диппочте российского посольства в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина - фото
Шесть человек задержаны в России и Аргентине после обнаружения в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе 12 сумок с 389 килограммами кокаина, сообщили местные издания  Clarin и el Ancasti . 1
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