Что 11 июля предложит Киеву НАТО? Три наиболее вероятных сценария развития событий на саммите Альянса в Вильнюсе 8 июля, 10:27 NV Премиум Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева), президент Владимир Зеленский примет участие в вильнюсском саммите (Фото:DR)

С помощью авторитетных дипломатов и экспертов NV спрогнозировал результаты саммита НАТО, на который Владимир Зеленский и его команда возлагают большие надежды.

Важнейшая для Украины международная встреча 2023 года, а возможно, и всего десятилетия — так можно назвать событие, которое состоится в литовском Вильнюсе 11−12 июля. Речь идет об очередном саммите НАТО, на который официальный Киев возлагает огромные надежды. На днях президент Владимир Зеленский в интервью CNN напрямую обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с предложением принять Украину в Альянс. Похожие надежды произносили и другие отечественные высокопоставленные чиновники.

Видео дня

Официальный Киев хочет на саммите по крайней мере получить гарантии того, что хотя бы после победы перед страной откроются двери НАТО и будет применена сокращенная процедура приема в эту организацию. Ведь Альянс, а в частности, пятая статья его устава, гарантирующая военную помощь союзников в случае нападения на одну из стран союза, нужна Украине, чтобы обезопасить себя от будущих посягательств России.