Зеленский — на концерте в Вильнюсе: Украина сделает НАТО сильнее, НАТО даст Украине безопасность 11 июля, 20:06 Владимир Зеленский выступил на концерте Поднимаю флаг за Украину в НАТО (Фото:Скриншот с трансляции концерта/Суспильне Культура)

Во вторник, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, отметил необходимость предоставления Украине членства в Альянсе.

Об этом Зеленский сказал на концерте в Вильнюсе.

Президент отметил, что приехал в Литву на саммит с верой в решение Альянса, который не сомневается в членстве Украины и не оглядывается на любых агрессоров.

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Зеленский подчеркнул, что Украина заслуживает вступления в НАТО, а каждый украинец желает этого решения Альянса.

«И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью — уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем, все мы заслуживаем, и которые ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это большое желание? НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее», — подчеркнул Зеленский.

Президент привез в Вильнюс украинский флаг из Бахмута. По его словам, этот флаг означает, что «никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей столицы вашей страны».

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине на саммите в Вильнюсе. В НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.