Зеленский и Эрдоган на встрече в Стамбуле обсуждали членство Швеции в НАТО — ОП 11 июля, 09:44 Зеленский во время визита в Турцию встретился с Эрдоганом (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Во время встречи в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимали вопрос о необходимости разблокирования вступления Швеции в НАТО.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса резидента Украины Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

«Во время переговоров с президентом Эрдоганом 7 июля глава украинского государства поднимал вопрос о необходимости разблокирования вступления Швеции в НАТО и был услышан президентом Эрдоганом. Поэтому в этом успехе есть весомая часть усилий президента Украины», — отметил он.

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Жовква добавил, что это положительный сигнал для Киева, так как Украине легче бороться с агрессией и приближать победу, если в соседних регионах больше безопасности.

«Надеемся, что после быстрого окончания формальных процедур Швеция станет 32 членом НАТО. Следующим успехом для саммита НАТО должны стать соответствующие и положительные решения для Украины», — резюмировал замглавы ОП.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. Решение было принято накануне саммита в Вильнюсе.

29 июня 2022 года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. 4 апреля 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Ранее не поддержали его только Турция и Венгрия.

Анкара тормозила одобрение вступления, в частности, из-за вопроса курдских сообществ, представители которых проживают в Швеции. Стокгольм внес изменения в свое законодательство по усилению ответственности за терроризм, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, но Анкара продолжала блокировать заявку Швеции.