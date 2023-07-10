Почти 90% украинцев хотят членства Украины в НАТО, только 18% готовы отказаться от этого ради мира — опрос 10 июля, 10:32 Украина хочет получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, но не все страны Запада поддерживают эту идею (Фото:US Embassy Kyiv/Facebook)

89% украинцев выступают за членство Украины в НАТО.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% в восточных областях до 93% - в западных.

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При этом, только 18% опрошенных готовы отказаться от вступления в НАТО ради наступления мира и окончания войны. Для 76% респондентов такая цена неприемлема.

В региональном измерении от 67% в восточных областях до 81% в западных областях считают такую уступку неприемлемой.

Также украинцы ответили на вопрос, могут ли гарантии безопасности для Украины заменить полноценное членство в НАТО на данном этапе.

Если в мае прошлого года 39% украинцев настаивали на вступлении в Альянс, а 42% считали приемлемым получить вместо этого гарантии безопасности, что в мае текущего года ситуация заметно изменилась.

Теперь 58% настаивают на членстве в НАТО, а доля тех, кто выступал за гарантии безопасности как альтернативу, снизилась до 29%.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня. Было опрошено 1029 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Также в опросе не принимали участия украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.

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11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.