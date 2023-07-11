Байден приветствовал решение Эрдогана ратифицировать членство Швеции в НАТО 11 июля, 00:54 Джо Байден (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент США Джо Байден приветствовал решение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана относительно ратификации членства Швеции в НАТО. Решение было принято накануне саммита Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает Белый дом.



«Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарем НАТО, в том числе обязательство президента Эрдогана передать Протокол о присоединении Швеции в Большое национальное собрание Турции для скорейшей ратификации», — говорится в заявлении.

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Также Байден отметил, что готов работать с властями Турции над укреплением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе.

Американский президент добавил, что «с нетерпением ждет» встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и скандинавской страной «в качестве нашего 32-го союзника по НАТО».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

29 июня 2022 года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. 4 апреля 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Ранее не поддержали его только Турция и Венгрия.

Анкара тормозила одобрение вступления, в частности, из-за вопроса курдских сообществ, представители которых проживают в Швеции. Стокгольм внес изменения в свое законодательство по усилению ответственности за терроризм, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, но Анкара продолжала блокировать заявку Швеции.