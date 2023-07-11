Брат-близнец Storm Shadow. Что известно о далекобойных ракетах SCALP, которые пообещала Франция Украине 11 июля, 20:01 Ракета SCALP (Фото:AeroTime)

Во вторник, 11 июля, Франция приняла решение о передаче Украине авиационных ракет SCALP. По сути, они являются близнецами британских Storm Shadow.

NV рассказывает о ракетах SCALP и почему они так важны для Украины.

Сколько точно получит таких ракет Украина — пока неизвестно. Однако Reuters сообщает, что Франция планирует отправить 50 единиц, и часть из них уже доставлена в Украину. Всего в распоряжении вооруженных сил Франции может быть около 400 ракет данного типа.

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Основные характеристики

Ракета SCALP — это французская версия британской Storm Shadow, которую Лондон, предварительно, уже поставил в Киев.

Это дальнобойное оружие может поражать цели на расстоянии до 500 километров. Ракеты двигаются со скоростью более 1000 км/ч на высоте 30 км.

Их маршрут полета управляется с помощью GPS. Ракета была разработана в 90-х годах компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась MBDA в двух версиях: SCALP для Франции и Storm Shadow для британцев.

Другие версии были разработаны для экспорта с ограниченной дальностью 250 километров и под разными названиями.

Как Украина будет применять SCALP

Defence Express уточняет, что для прорыва вражеской ПВО такие ракеты используют маловысотный полет на дозвуковой скорости. На завершающем участке траектории они сбрасывают носовой обтекатель и обнажают тепловизионную камеру, изображение с которой обрабатывается для максимально точного поражения цели.

С мая украинская боевая авиация для ударов по объектам российских захватнических войск на временно оккупированной территории применяет переданные Великобританией высокоточные крылатые ракеты Storm Shadow.

Инфографика: NV

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские военные используют эти дальнобойные ракеты со стопроцентной эффективностью.

«Из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже произошли, все 100% - точные поражения по целям, определенным Генеральным штабом — 100 на 100», — рассказал министр обороны.

В настоящее время единственные известные носители крылатых ракет в Украине — фронтовые бомбардировщики Су-24М, модернизированные для подвеса западного вооружения.