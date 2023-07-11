Лидеры НАТО в коммюнике назвали Россию наибольшей угрозой безопасности и заявили, что «не хотят конфронтации» — главное
11−12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Страна-агрессор Россия является самой большой угрозой для НАТО, но члены Альянса не хотят конфронтации с кремлевским режимом. Об этом сказано в коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, опубликованном во вторник, 11 июля.
В отношении страны-агрессора в документе сказано, что:
- Россия представляет самую значительную и прямую угрозу безопасности союзников, миру и стабильности в евроатлантическом регионе;
- Россия несет полную ответственность за незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины. НАТО осуждает вопиющее нарушение Россией международного права и никогда не признает нелегитимные попытки аннексии. Все виновные в совершении Россией военных преступлений должны быть привлечены к ответственности;
- Россия должна немедленно прекратить войну, полностью и безоговорочно вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Беларусь, которая «сыграла важную роль» в поддержке агрессора, а также Иран должны прекратить пособничество России. НАТО также призывает КНР не предоставлять России летальную помощь;
- наращивание военного присутствия России в Балтийском, Черном и Средиземном морях и ее провокационные действия, в том числе возле границ НАТО, угрожают безопасности евроатлантического региона. НАТО вместе с союзниками продолжат «необходимые действия» для ответа на угрозу;
- в НАТО продолжат следить за углублением военной интеграции России и Беларуси, в том числе за возможным размещением на беларусской территории так называемых ЧВК;
- НАТО осуждает безответственную ядерную риторику России и планы разместить ядерное оружие в Беларуси;
- союзники по НАТО тесно сотрудничают для борьбы с угрозами со стороны России, любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия «будет иметь серьезные последствия»;
- НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России, но «не может рассматривать Россию как партнера» из-за ее враждебной политики и действий. Альянс «готов держать открытыми каналы связи с Москвой» для снижения рисков и предотвращения эскалации, но будет реагировать на российские угрозы и враждебные действия;
- НАТО осуждает решение России не выполнять свои обязательства по договору о стратегических наступательных вооружениях и призывает изменить решение;
- НАТО призывает Россию вывести войска из Грузии и Молдовы.
В коммюнике по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе сказано, что будущее Украины в Альянсе, но она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».
Президент Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.