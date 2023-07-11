Лидеры НАТО в коммюнике назвали Россию наибольшей угрозой безопасности и заявили, что «не хотят конфронтации» — главное 11 июля, 20:10 11−12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Страна-агрессор Россия является самой большой угрозой для НАТО, но члены Альянса не хотят конфронтации с кремлевским режимом. Об этом сказано в коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, опубликованном во вторник, 11 июля.

В отношении страны-агрессора в документе сказано, что:



Россия представляет самую значительную и прямую угрозу безопасности союзников, миру и стабильности в евроатлантическом регионе;

Россия несет полную ответственность за незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины. НАТО осуждает вопиющее нарушение Россией международного права и никогда не признает нелегитимные попытки аннексии. Все виновные в совершении Россией военных преступлений должны быть привлечены к ответственности;

Россия должна немедленно прекратить войну, полностью и безоговорочно вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Беларусь, которая « сыграла важную роль» в поддержке агрессора, а также Иран должны прекратить пособничество России. НАТО также призывает КНР не предоставлять России летальную помощь;

сыграла важную роль» в поддержке агрессора, а также Иран должны прекратить пособничество России. НАТО также призывает КНР не предоставлять России летальную помощь; наращивание военного присутствия России в Балтийском, Черном и Средиземном морях и ее провокационные действия, в том числе возле границ НАТО, угрожают безопасности евроатлантического региона. НАТО вместе с союзниками продолжат « необходимые действия» для ответа на угрозу;

необходимые действия» для ответа на угрозу; в НАТО продолжат следить за углублением военной интеграции России и Беларуси, в том числе за возможным размещением на беларусской территории так называемых ЧВК;

НАТО осуждает безответственную ядерную риторику России и планы разместить ядерное оружие в Беларуси;

союзники по НАТО тесно сотрудничают для борьбы с угрозами со стороны России, любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия « будет иметь серьезные последствия»;

будет иметь серьезные последствия»; НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России, но «не может рассматривать Россию как партнера» из-за ее враждебной политики и действий. Альянс « готов держать открытыми каналы связи с Москвой» для снижения рисков и предотвращения эскалации, но будет реагировать на российские угрозы и враждебные действия;

готов держать открытыми каналы связи с Москвой» для снижения рисков и предотвращения эскалации, но будет реагировать на российские угрозы и враждебные действия; НАТО осуждает решение России не выполнять свои обязательства по договору о стратегических наступательных вооружениях и призывает изменить решение;

НАТО призывает Россию вывести войска из Грузии и Молдовы.



Видео дня

В коммюнике по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе сказано, что будущее Украины в Альянсе, но она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Президент Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.