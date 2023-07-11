Учли угрозу от РФ. На саммите НАТО утвердили планы обороны: что он предусматривает 11 июля, 17:39 НАТО (Фото:REUTERS/Паскаль Россиньоль)

Участники саммита НАТО в Вильнюсе утвердили планы обороны, цель которого — обеспечение того, что Альянс может сдерживать своих потенциальных противников и защищать «каждый дюйм» своей территории.

Об этом во вторник, 11 июля, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что основной задачей НАТО является защита 31 страны-члена, а также Швеции после ее присоединения к Альянсу.

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Впервые после распада Советского Союза альянс политически согласовал детальный план обеспечения своей коллективной военной обороны от крупного нападения со стороны такого государства, как Россия, пишет NYT.

Американское издание отмечает, что план разработал генерал, верховный главнокомандующий союзных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и его военный штаб. Кроме того, поскольку Каволи является командующим силами США в Европе, такой план привлекает силы США к защите Европы больше, чем когда-либо за последние 30 лет.

Планы охватывают три основные зоны ответственности НАТО:

для северной территории альянса, включая Арктику;

для центрального региона, включая страны Балтии и восточный фланг ближе к России;

для юго-востока, включая Средиземное и Черное моря.

Они определяют задачи каждого государства-члена, включая конкретные зоны обороны, союзников, с которыми следует сотрудничать, и оборудование, которое надо использовать.

«Три региональных плана объясняют, что страны должны делать с учетом географии этих регионов для сдерживания и защиты во всех областях — космосе, киберпространстве, суше, море и воздухе», — сказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По словам адмирала, они предназначены для защиты как от военных противников, таких как Россия, так и от терроризма, который беспокоит многих союзников, включая Турцию.

План также предусматривает готовность сил НАТО развернуть до 300 тыс. военных из государств-членов в течение 30 дней.

По словам адмирала Бауэра, для реализации плана странам-членам НАТО потребуется «много лет».