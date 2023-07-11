Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP — Макрон 11 июля, 12:27 Эммануэль Макрон (Фото:LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Франция передаст Украине ракеты большой дальности. Как пишет Le Mond, речь идет о SCALP.

О своем решении президент Франции Эммануэль Макрон объявил во вторник, 11 июля, на открытии саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что Париж увеличит поставки вооружения и техники для Украины.

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«Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставить новые ракеты», — сказал он, не уточнив, о каких именно идет речь.

О том, что Франция рассматривала предоставление именно ракет SCALP, газета Le Mond писала еще в мае.



SCALP — аналог ракет Storm Shadow, которые Украине уже передала Великобритания. Это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля» производства компании MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.



Киев успешно использует Storm Shadow, эффективность которых, по словам министра обороны Алексей Резникова, — 100%. С их помощью, в частности, нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом, усложнив поставки российским оккупантам.