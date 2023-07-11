Зеленский пытается заставить страны НАТО переписать итоговое коммюнике саммита в Вильнюсе — источники Guardian 11 июля, 17:50 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить страны-участницы НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса в литовском Вильнюсе, сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники в НАТО.

По мнению источников, Зеленский в последнюю минуту прибегает к жесткой публичной дипломатии, направленной на то, чтобы заставить НАТО переписать итоговую декларацию саммита до его завершения в среду, 12 июля.

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«Украина считает членство в НАТО единственным жизнеспособным решением, позволяющим не стать жертвой будущих нападений со стороны России, но США и другие члены Альянса опасаются, что разрешение Украине присоединиться в какой-то момент в будущем может быть истолковано Москвой как эскалация», — говорится в материале.

Издание отмечает, что страны Центральной и Восточной Европы настаивают на более твердой поддержке послевоенного членства Украины в НАТО на фоне «растущей уверенности в том, что медленное контрнаступление может побудить Киев рассмотреть возможность переговоров с Москвой».

Зеленский ранее раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членство.

По данным СМИ, в проекте декларации саммита НАТО нет четких сроков вступления Украины в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля примут участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский лично прибудет на саммит 11 июля.

Украина рассчитывает получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.