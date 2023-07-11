«Никаких оккупаций в Европе больше не будет». Зеленский привез в Вильнюс боевой флаг из Бахмута и выступил с эмоциональной речью — текст 11 июля, 20:10 Владимир Зеленский в Вильнюсе 11 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

NV публикует полный текст выступления президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.

Слава Украине!

Как дома. Очень приятно.

Спасибо Литва, очень спасибо.

Я не знаю вашего языка, я буду говорить на украинском языке наших героев и воинов.

Конечно будет перевод на ваш родной язык.

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Вильнюс, большая честь быть здесь! Я поздравляю тебя!

Приветствую и спасибо! Каждому и каждому из вас!

Здесь, в Вильнюсе, мы видим прогресс Европы. Здесь люди знают, что такое безопасность и как ее добиться. И знают, что безопасность — это вместе с Украиной.

Я благодарен тебе, Вильнюс, и всем литовским городам и общинам за каждый призыв в поддержку Украины, за приют для наших людей, которые здесь, у вас дома, в Литве спаслись от боевых действий… Спасибо вам!

Спасибо за вашу помощь нашей обороне, за вашу четкую, честную и — что важно — смелую позицию по приглашению Украины в НАТО. Украинские флаги на литовских улицах доказывают однозначно — мы уже союзники, и Украина защитит и свою, и вашу свободу! И никогда, никогда и никому нельзя оглядываться на Москву!

Я хочу поблагодарить вас. Я благодарю тебя, Гитанас! Ты всегда нам очень помогаешь. Благодарю вас, господин мэр! И благодарю всех вас на площади сейчас!

Сегодня здесь, в Вильнюсе, украинское боевое знамя из Бахмута. Бахмут — это одна из наиболее определяющих битв за свободу в Европе, и ее именно так будут вспоминать наши дети и внуки. Это наше боевое знамя из Бахмута означает, что никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей столицы вашей страны! Литва всегда будет только вашей! Это наше знамя означает, что никогда снова не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь. Никогда снова не будет разделений Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и «зимних войн» против свободы Финляндии… Никаких оккупаций в Европе больше не будет!

Украинский флаг хоть и пробит пулями, но жив, горд и свободен, — означает, что и каждый флаг наций Европы будет живым, гордым и свободным. Там в руинах Бахмута, на полях других сражений в Украине останутся разбитыми российские захватнические амбиции. И не Украина или кто-нибудь другой в нашей Европе, а именно они, российские захватнические амбиции, будут в руинах.

Сегодня я поехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора… И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью — уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем — все мы заслуживаем, и которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это большое желание?

НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает Альянс сильнее.

Шлове Укравнай,

Шлове Летувай!