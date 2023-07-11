Не только членство в НАТО. Подоляк рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Байденом на саммите в Вильнюсе 11 июля, 10:58 Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что кроме членства Украины в Альянсе, на саммите в Вильнюсе будут обсуждать «более широкие вопросы», в частности ускоренные поставки оружия.

Об этом он заявил эфире Радио Свобода.

«Кроме НАТО, еще вопрос ускоренной поставки оружия, потому что мы видим, что к контрнаступлению или наступательным операциям, которые нам необходимы инструменты, то есть и авиационный компонент, и дальнобойная ракета», — подчеркнул Подоляк.

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Также советник главы ОП заявил, что на саммите также будут обсуждать слабость российского диктатора Владимира Путина, проигрыш России и почему это выгодно демократическому миру, а также то, «как должна выглядеть Россия после проигрыша», и почему не надо этого «пугаться».

Кроме того, Подоляк отметил, что в Вильнюсе также будут обсуждать экономическую поддержку Украины, правоохранительную, судебную системы и антикоррупционную деятельность.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе будет иметь и другие двусторонние встречи, однако из соображений безопасности о них сейчас не сообщается.

«Думаю, что там будет много двусторонок. И представители Японии, Канады, Франции, Германии, но вы знаете наш принцип с точки зрения безопасности — мы не сообщаем. Вот встретился президент — об этом говорим, а пока он не встретился — не сообщаем», — сказал Подоляк.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.