Планы реагирования стран НАТО на случай нападения России: СМИ узнали новые детали 11 июля, 10:48 Союзники по НАТО приняли планы реагирования на случай нападения России, их могут озвучить на саммите в Вильнюсе (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

В планах реагирования стран НАТО на случай нападения России подробно описывается способ защиты критически важных территорий и объектов Альянса, пишет DPA со ссылкой на источники.

По данным издания, в общем документе более 4000 страниц. Планы региональной обороны были приняты в письменном виде за день до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.

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Там подробно описывается, как следует оборонять критическую инфраструктуру и важные территории в чрезвычайных ситуациях.

Определяется также, какие военные возможности необходимы для этого.

В планы реагирования стран НАТО включены не только сухопутные, воздушные и военно-морские силы, но также космические и кибернетические.

«Речь идет о наборе большего количества людей, об обучении, об учениях. Речь идет о создании запасов, о создании формирований, закупке оборудования, мы также говорим о производственных мощностях», — пояснил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Ранее Reuters со ссылкой на пять дипломатов сообщало, что союзники по НАТО согласовали планы защиты на случай нападения РФ на фоне войны Москвы против Украины.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.