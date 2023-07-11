Планы реагирования стран НАТО на случай нападения России: СМИ узнали новые детали

11 июля, 10:48
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Союзники по НАТО приняли планы реагирования на случай нападения России, их могут озвучить на саммите в Вильнюсе (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

Союзники по НАТО приняли планы реагирования на случай нападения России, их могут озвучить на саммите в Вильнюсе (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

В планах реагирования стран НАТО на случай нападения России подробно описывается способ защиты критически важных территорий и объектов Альянса, пишет DPA со ссылкой на источники.

По данным издания, в общем документе более 4000 страниц. Планы региональной обороны были приняты в письменном виде за день до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.

Видео дня

Там подробно описывается, как следует оборонять критическую инфраструктуру и важные территории в чрезвычайных ситуациях.

Определяется также, какие военные возможности необходимы для этого.

В планы реагирования стран НАТО включены не только сухопутные, воздушные и военно-морские силы, но также космические и кибернетические.

«Речь идет о наборе большего количества людей, об обучении, об учениях. Речь идет о создании запасов, о создании формирований, закупке оборудования, мы также говорим о производственных мощностях», — пояснил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

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Ранее Reuters со ссылкой на пять дипломатов сообщало, что союзники по НАТО согласовали планы защиты на случай нападения РФ на фоне войны Москвы против Украины.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

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По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия НАТО Саммит НАТО в Вильнюсе

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