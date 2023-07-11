Украина получит приглашение в НАТО через год — Подоляк 11 июля, 12:14 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 11 июля, на фоне саммита НАТО в Вильнюсе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите альянса, который в 2024 году состоится в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос, какова вероятность того, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Вашингтоне в следующем году, если это не произойдет в Вильнюсе, Подоляк ответил:

Видео дня

«100 процентность — вероятность этого. Почему? Потому что, я думаю, к этому времени Россия окончательно потеряет субъектность и перестанет существовать как страна, которая может вести те или иные войны. Я так деликатно говорю о том, что Украина к этому времени должна уже выиграть эту войну. И, безусловно, это будет исторически зафиксировано», — сказал он в эфире Радио Свобода.

Подоляк заявил, что страна-победитель является ключевым членом НАТО с учетом опыта, учетом объема армии, которая будет в Украине.

Во вторник, 11 июля, в литовском Вильнюсе открывается двухдневный саммит НАТО, который может стать судьбоносным для Украины. Как ожидается, участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский, на полях саммита он может встретиться с президентом США Джо Байденом.

В саммите примут участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней наконец-то согласилась Турция).

Задолго до Вильнюсского саммита НАТО Украина подчеркивала, что ожидает от него четких решений о будущем членстве, кратчайшем пути к нему и прозрачном алгоритме вступления в НАТО. Официальный Киев месяцами прилагал чрезвычайные дипломатические усилия, чтобы убедить членов Альянса в необходимости решиться на скорейшее принятие Украины в НАТО.