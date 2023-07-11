Киев пообещал Франции не бить ракетами SCALP по территории РФ — СМИ 11 июля, 15:59 Украина получит от Франции аналог ракет Storm Shadow (Фото:David Monniaux/Wikimedia)

Ракеты большой дальности SCALP, которые Франция передаст Украине, будут использоваться Киевом только в пределах международно признанных границ страны, пишет France 24 со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, Париж не считает это эскалацией, поскольку Россия запускает ракеты с гораздо большей дальностью.

При этом, Киев якобы пообещал Франции не бить этими ракетами по территории РФ.

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11 июля президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна передаст Украине ракеты большой дальности. СМИ сообщили, что речь идет о SCALP.

По данным Reuters, часть ракет уже якобы прибыли в Украину.

SCALP — аналог ракет Storm Shadow, которые Украине уже передала Великобритания. Это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля» производства компании MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.

Инфографика: NV