«Байден расставил все точки». Условие ПДЧ для Украины фактически снято, но что даст Киеву саммит НАТО? Интервью с Рахманиным 11 июля, 17:53 NV Премиум Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва, 11 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

От саммита НАТО в Вильнюсе не стоит ждать прорывных решений, но при этом Украине и ее западным союзникам нужны шаги навстречу, а детали финального коммюнике саммита остаются неизвестными, пояснил Radio NV Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

— Ваша оценка относительно того заявления, которое сделал Дмитрий Кулеба, написав в Twitter, что Украина очевидно получит такую облегченную процедуру принятия в НАТО, без плана действий по членству. Это хорошо, это плохо или это никак?

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— Во-первых, это трудно назвать новостью, новостью является то, что это уже прозвучало из уст официального лица, министра иностранных дел. Но на самом деле я думаю, по меньшей мере две недели назад было сообщение, что по договоренности между Столтенбергом и Байденом было принято предварительное решение, что Украина на пути в НАТО не будет выполнять обязательную процедуру ПДЧ. Это процедура, которая была начата в 1999 году в связи с достаточно существенным расширением НАТО. И ПДЧ зафиксирован в резолюции 2008 года, так называемого Бухарестского саммита.