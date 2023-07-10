Саммит НАТО в Вильнюсе. Байден проведет встречу с Зеленским и Эрдоганом — Politico 10 июля, 22:03 Джо Байден в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент США Джо Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил обозреватель Politico Джонатан Лемир.

По его информации, они проведут встречу на саммите НАТО в Вильнюсе. Эрдоган, сам Байден и Зеленский уже прибыли на место встречи.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что у него запланированы двусторонние встречи с представителями стран Европы, США, Канады и Японии.

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«Также важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня — страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны — это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта — будут в Вильнюсе переговоры по этому поводу. Конечно, мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности. Я уверен, что для наших воинов могут быть хорошие вооруженные новости из Вильнюса», — заявил он.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.