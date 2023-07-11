Саммит в Вильнюсе: США «отправят позитивный сигнал» касательно членства Украины в НАТО — Салливан 11 июля, 09:39 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который начинается во вторник, 11 июля, США «отправят позитивный сигнал» касательно членства Украины в Альянсе.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет The Guardian.

По его словам, США и их союзники «отправят позитивный сигнал» относительно будущего членства Украины в НАТО.

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Салливан также сообщил, что на саммите будет согласован новый пакет помощи Украине со стороны НАТО.

Во вторник, 11 июля, в литовском Вильнюсе открывается двухдневный саммит НАТО, который может стать судьбоносным для Украины. Как ожидается, участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский, на полях саммита он может встретиться с президентом США Джо Байденом.

В саммите примут участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней наконец-то согласилась Турция).

Задолго до Вильнюсского саммита НАТО Украина подчеркивала, что ожидает от него четких решений о будущем членстве, кратчайшем пути к нему и прозрачном алгоритме вступления в НАТО. Официальный Киев месяцами прилагал чрезвычайные дипломатические усилия, чтобы убедить членов Альянса в необходимости решиться на скорейшее принятие Украины в НАТО.