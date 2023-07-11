Украине нужно выполнить «большую домашнюю работу» для вступления в НАТО — Данилов 11 июля, 22:00 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украине необходимо выполнить большую домашнюю работу для того, чтобы соответствовать требованиям для членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.

«Нам сейчас нужно проделать большую домашнюю работу по полному переходу на стандарты Альянса», — отметил Данилов.

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По его словам, НАТО — не только военный Альянс, важными там являются права человека, демократия и свобода слова. В этой сфере «нужно будет сделать очень много».

«Наше войско отвечает уже стандартам НАТО. И действия нашей армии соответствуют стандартам, здесь вопросов ни у кого не возникает», — добавил секретарь СНБО.

При этом, по его словам, переход на техническое вооружение стран НАТО уже происходит. Количество западного оружия в Украине увеличивается.

«То, что мы сегодня услышали и услышим завтра — это будут выдающиеся дни для нашей истории. Конечно, хотелось бы с первого раза и сразу. Но имеем в виду, что в Альянс входит 31 страна и каждая страна должна дать согласие. Это сложный процесс. Но я уверен, что мы пройдем этот путь», — добавил он.

11 июля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

