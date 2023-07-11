Контрнаступление ВСУ, вероятно, будет разворачиваться много месяцев — Блинкен 11 июля, 16:25 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Сара Сильбигер)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя украинское контрнаступление, заявил, что оно будет разворачиваться еще много недель и, вероятно, месяцев.

Об этом он сказал в комментарии ABC News.

«Это еще начальные недели, и это что-то, что развернется в течение многих следующих недель и, вероятно, многих следующих месяцев», — заявил Госсекретарь США.

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Он добавил, что украинцы имеют все то, что им нужно для достижения успеха, однако это нелегко, поскольку россияне создали очень мощные оборонительные сооружения.



«Но в конце концов, кроме всей поддержки, которую мы оказали, все сводится к этому: это земля Украины, это их территория, это их будущее, это их свобода. Я думаю, что это самое большое отличие, и я убежден, что вы увидите, как это (контрнаступление — ред.) разворачивается в течение следующих недель», — добавил он.

7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. В целом Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов.

Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».