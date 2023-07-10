«Не повторяйте ошибок Меркель». Дмитрий Кулеба призвал Германию не тормозить вступление Украины в НАТО 10 июля, 20:01 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии отказаться от торможения быстрого присоединения Украины к НАТО.

Об этом в понедельник, 10 июля, Кулеба сказал в интервью ARD Tagesthemen.



Он призвал правительство Германии не повторять ошибок бывшего канцлера Ангелы Меркель, когда она в 2008 году выступила против интеграции Украины в НАТО, что привело к все более агрессивному поведению России и полномасштабной войне против Украины.

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«Все это берет свое начало с саммита НАТО 2008 года в Бухаресте, когда странам не хватило смелости принять это историческое решение по обеспечению безопасности евроатлантической зоны», — отметил глава МИД Украины.

Кулеба напомнил, что Украине обещали вступление в НАТО в 2008 году. Однако по его словам, с тех пор НАТО очень мало сделала для того, чтобы это членство стало реальностью.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас лучшее время для того, чтобы предоставить Украине приглашение. Однако он отметил, что присоединение может произойти только тогда, когда для этого будут соответствующие условия.

«Поэтому мы не говорим о немедленном членстве, это очень важный момент», — сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что Украина ценит поддержку, которую Германия и США оказывают Украине в защите от российской агрессии. Однако, по его словам, Украина с Германией имеют разные мнения по поводу вступления в Альянс.

«Однако по этому поводу мы имеем другое мнение, чем Берлин, поскольку считаем, что само приглашение никого не втянет в войну», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД напомнил, что если Украина вступит в НАТО, то войн в Европе больше не будет, поскольку Россия не решится напасть на Альянс.

В то же время он отметил, что членство не может остановить войну России против Украины, но может помочь избежать будущих войн в Европе.

10 июля немецкое издание Bild со ссылкой на внутренний документ немецкого правительства сообщило, что правительство канцлера Олафа Шольца и президент США Джо Байден тормозят решение в пользу Украины относительно ее вступления в НАТО.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

10 июля Кулеба заявил, что страны НАТО решили отменить План действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс. В то же время Столтенберг сказал, что консультации по этому поводу еще продолжаются.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства. 10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе.