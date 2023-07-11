Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО 11 июля, 18:49 Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита в литовском Вильнюсе назвал условия для вступления Украины в Альянс.

Столтенберг во время брифинга заявил, что Украина сейчас более интегрирована с НАТО, а также больше соответствует стандартам и доктринам НАТО. По его словам, это приближает Киев все больше к членству в Альянсе.

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Также генсек подчеркнул, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ, и таким образом Украине нужно выполнять «один шаг, а не два».

«У нас также есть условия, частично заложенные в статье 10 в Вашингтонском договоре НАТО. И конечно члены Альянса должны оценить, полностью ли выполнены условия», — сказал генсек.

На вопрос, какие условия Украина еще не выполнила, чтобы получить предложение в НАТО, Столтенберг сказал: «Нужно понять на каком этапе Украина модернизировала свои военные институты, и на каком этапе борьба с коррупцией».

«Я думаю все члены согласны, пока длится война, еще не время делать Украину членом НАТО. То есть вопросы управления, борьба с коррупцией, оперативная совместимость, должны решаться независимо от войны. И в конце концов решают члены НАТО», — подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

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В опубликованном совместное коммюнике по Украине страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. В документе отмечают, что Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении реформ на пути к будущему членству.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.